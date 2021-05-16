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ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي

اعترف مارك ماركيز أنّه يشعر بالغضب إزاء حادثه الثاني ضمن سباق جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي كونه "لم يكن ضروريًا".

ماركيز "غاضبٌ" إزاء حادثه "غير الضروري" ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي

تواجد درّاج هوندا ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج في بداية السباق المتقلّب بسبب الأمطار في لومان، وتمكّن من اقتناص الصدارة من فابيو كوارتارارو خلال وقفات تغيير الدرّاجات مع نهاية اللفّة الخامسة.

لكنّ آماله بتحقيق الفوز تبخّرت بعد أن تعرّض لحادثه الأوّل عند المنعطف الأخير من اللفّة التاسعة.

وكانت وتيرته الأسرع بين الجميع عندما استأنف سباقه في المركز الـ 18، وكان يتّجه لإنقاذ سباقه بنتيجة جيّدة إلى أن سقط عند المنعطف الرابع في اللفّة الـ 18.

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وقال الإسباني: "أنا غاضبٌ من نفسي لأنّ الحادث الثاني لم يكن ضروريًا. كنت أفكّر في أشياء أخرى حول موضعي على الدرّاجة".

وأكمل: "كنت أقود فحسب ولم أفكّر في حالة المسار. لذا كنت لأتواجد في وضعٍ أفضل بكثير لو تفاديت الحادث الثاني".

وأردف: "لكنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت إيجابيّة في المجمل".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من الجيّد بشكلٍ ما أن يشعر بالإحباط حيال خسارة فوزٍ بالنظر إلى حالته الجسديّة الحاليّة، قال: "أجل، أعني أنّني محبطٌ حيال الحادث الثاني الذي لم يكن ضروريًا".

وأضاف: "كان ذلك خطئي ولم أكن قادرًا على السيطرة على نفسي. لم أكن مركّزًا بالكامل. كنت أقود بسرعة، ربّما بسرعة مفرطة وكان درّاجو المقدّمة أبطأ منّي بعد الحادث الأوّل".

وأكمل: "كنت أقود وأفكّر في يدي وأشياء أخرى. تمّ إعلامي في تلك اللفّة بأن أدخل لخطّ الحظائر للانتقال إلى الإطارات الملساء كون المسار جفّ بالفعل. لكن هكذا جرت الأمر. أنا محبطٌ حيال الحادث الثاني".

واختتم بالقول: "بالنسبة للحادث الأوّل فذلك يحدث، سقط الكثير من الدرّاجين اليوم وذلك طبيعي".

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ميلر "لم يُصدّق" عقوبتَي اللفّة الطويلة في سباق فرنسا

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