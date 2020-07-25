ماركيز: عودتي أصبحت "خطرة" وذلك سبب انسحابي

كسر درّاج هوندا يده في حادث قويّ في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد الماضي وخضع لعمليّة جراحيّة يوم الثلاثاء.

وفي ظلّ اعتقاده بأنّ بوسعه القيادة نهاية هذا الأسبوع، تواجد ماركيز في خيريز واجتاز الفحص الطبيّ يوم الخميس، ولم يُشارك في تجارب الجمعة للتعافي أكثر.

وبعد أن قاد في حصّتي التجارب الحرّة الثالثة والرابعة وأكمل ما مجموعه 28 لفّة، كان ماركيز "متفاجئًا بقدرته على تسجيل أزمنة في فلك 1:37 دقيقة.

لكنّه لاحظ بأنّ قوّة كتفه الأيمن بدأت تنهار وأنّ الوضع بات "خطرًا" وهو ما دفعه للانسحاب بعد لفّة استطلاعيّة في القسم الأوّل من التصفيات.

وقال الإسباني: "لاحظت بعد العمليّة أنّ هناك إمكانيّة للتسابق، لذا احتجت للمحاولة كرياضيّ، ذلك هو الشغف".

وأضاف: "سأنام جيّدًا اليوم لأنّني حاولت، ولم يكن ذلك ممكنًا، لكن ما فعلته هو اتّباع ما يمليه عليه جسدي، وقال لي جسدي بأنّ عليّ المحاولة".

وأكمل: "كانت تلك هي الخطّة منذ الصباح وهي تفقّد مستواي وحالتي على المسار. كنت في حالة جيّدة في الحقيقة، وكنت متفاجئًا من تواجدي في فلك 1:37 دقيقة".

وأردف: "قدت مجدّدًا في فترة ما بعد الظهر، وكان شعوري جيّدًا بعد سلسلة اللفّات الأولى في التجارب الرابعة. لكن لسبب ما بعد أن عدت إلى المرآب وخرجت مجدّدًا فإنّ قواي انهارت في مرفقي".

ثمّ تابع: "أصبح ذلك خطرًا. اتّبعت جسدي طوال عطلة نهاية الأسبوع وقال لي هذه المرّة بأنّ عليّ التوقّف. عدت إلى المرآب وأخبرت هوندا بأنّني سأحاول مجدّدًا في التصفيات وفي حال تكرّر ذات الشعور سأستسلم".