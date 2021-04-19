تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

قال مارك ماركيز بأنّه كان يحلم مطوّلاً بعودته لسباقات موتو جي بي في جائزة البرتغال الكبرى، وعاش "تفجّراً عاطفياً" عندما عاد لمرآب فريقه هوندا بعد حلوله سابعاً.

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

بعد مرور تسعة أشهر منذ إصابته بكسر في اليد والذي أقصاه من مجريات موسم 2020، عاد بطل العالم في ستّ مناسبات في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلى أجواء المنافسة على حلبة بورتيماو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وبعد تأهله سادساً تمكّن ماركيز من التقدّم للمركز الثالث خلال اللفة الأولى، لكنه تراجع للمركز التاسع حيث كان يحاول إيجاد الثبات على صعيد الوتيرة.

ومع سقوط بضعة دراجين أمامه عبر ماركيز خطّ النهاية في المركز السابع خلف الفائز بالسباق فابيو كوارتارارو بفارق 13 ثانية.

وعنون ماركيز سباق بورتيماو بأنّه "كان أكبر خطوة في عمليّة إعادة التأهيل" وعجز عن احتواء مشاعره عندما عاد لمرآب الفريق.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا اعتقد بأنّ هذا اليوم كان ممكناً، أجاب ماركيز: "بالطبع، الكلمة المناسبة هي المشاعر".

وأضاف: "أنا شخص يحبّذ الاحتفاظ بمشاعره في الداخل، لكن عندما وصلت للمرآب لم أكن قادراً على احتواء مشاعري التي انفجرت".

وأكمل: "كنت أحلم بهذا اليوم منذ فترة طويلة وبإكمال سباق موتو جي بي، إنّها أكبر خطوة في عملية إعادة تأهيلي، وأن أشعر مجدّداً بأنّني دراج موتو جي بي كان حلمي وهذا ما قمت به اليوم".

وتابع: "لذا عندما وصلت إلى المرآب، بالطبع كنت مرهقاً ومتعباً".

وأردف: "لكنّني لم أتمكّن من كبح جماح التفجّر العاطفي، لكنه كان في غاية الروعة".

اقرأ أيضاً:

كما قال ماركيز بأنّ اللفات الأولى كانت صعبة لأنّه "لم يكن في مكانه"، واعترف بأنّه كان يجلس وحسب على الدراجة خلال اللفات الستّ الأخيرة إذ خارت قوى يده.

وقال بخصوص ذلك: "ربّما اللفات الأولى كانت الأصعب لأنّني لم أكن في مكاني".

واستطرد: "مثلما تعلمون، في المدرسة عندما تلعب كرة القدم فإنّ الأكبر منك سنّاً يتجاوزونك حيث أرادوا".

واستدرك: "لذا، لم أشعر بأنّني في مكاني خلال اللفات الأولى، ولم تكن لديّ وتيرة وكنت غير قادر على التحكّم بالدراجة، ثمّ بدأ الجميع في تجاوزي".

واسترسل: "لكنني كنت هادئاً، لم أقاتل وعثرت على مكاني وحسب وبدأت في رفع وتيرتي بشكل تدريجي وكنت قادراً على القيام بأفضل لفة شخصية لي مع نهاية السباق".

وواصل حديثه: "في النهاية شعرت بأنّني أفضل وحاولت اللحاق بأليكس (إسبارغارو) مجدّداً، لكنّ جسدي كان يقول ’الآن يبدأ ذلك‘".

وأضاف: "خلال اللفات الستّ الأخيرة كنت أجلس على الدراجة وحسب محاولاً إنهاء السباق".

واختتم: "لكن الأمر المهمّ هو إكمال السباق. وإذا تعمّقنا فإنّ إكماله بفارق 13 ثانية خلف كوارتارارو أمرٌ لا يُصدّق".

واستُقبِل ماركيز بعاصفة من التصفيق والاحتفاء الافتراضي من وسائل الإعلام التي اجتمعت عبر برنامج "زوم" للقائه.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

المقال السابق

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

2
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

32دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

23س
4
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

5
فورمولا 1

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

أحدث الأخبار
ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

18-04-2021
روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
موتو جي بي

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

17-04-2021
موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

17-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حادث بوتاس قد يُكلّف مرسيدس الكثير على مستوى التحديثات

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

أحدث الأخبار

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.