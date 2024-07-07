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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

ماركيز شعر كما لو أنّه "فاز" في ألمانيا بعد عطلة نهاية الأسبوع الصعبة

كان بطل العالم ستّ مرّات في مزاجٍ فرحٍ بعد أن قدّم تعافيًا مذهلًا على حلبة ساكسنرينغ ليتشارك منصّة التتويج مع شقيقه أليكس.

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أليكس ماركيز، غريسيني

أليكس ماركيز، غريسيني

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

شعر مارك ماركيز نجم الموتو جي بي كما لو أنّه "فاز" بجائزة بريطانيا الكبرى بعد أن تقدّم من المركز الـ 13 إلى الثاني خلف زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا.

وُصف ماركيز بـ "ملك ساكسنرينغ" بالنظر إلى سلسلة انتصاراته المتتالية على الحلبة الألمانيّة بين 2011 و2021 في الموتو جي بي والفئات الصغرى، لكنّ آمال الإسباني في إضافة الفوز الـ 12 تعثّرت نتيجة تعرّضه لحادث في تجارب الجمعة ما تسبّب في كسر إصبعه وكدمات في ضلوعه.

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وتسبّبت تشكيلة من المشاكل الميكانيكيّة والزحام في لفّته الأخيرة في تأهّله في المركز الـ 13 على حلبة تُعرف بصعوبة التجاوز عليها، وهو ما دفعه لوصف جائزة ألمانيا الكبرى بـ "عطلة نهاية الأسبوع الأكثر صعوبة في العام" أمسٍ السبت.

لكنّ بطل الموتو جي بي ستّ مرّات كان قادرًا على التعافي في سباق الأحد ليدخل إلى العشرة الأوائل في اللفّة الافتتاحيّة قبل أن يتقدّم تدريجيًا ويُحقّق منصّة تتويج لم تكن متوقّعة.

وقال الإسباني: "أشعر كما لو أنّني فزت بالسباق، إنّه شعورٌ حقيقي. كان سباقًا مذهلًا! لم أتوقّع الصعود إلى منصّة التتويج".

وأضاف: "انتهت عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ جيّدٍ جدًا، لأنّنا ثبتنا. صحيحٌ أنّنا نُغادر هذه الجولة بطعمٍ حلو، لكنّها كانت عطلة نهاية أسبوع سيّئة يجب أن نتعلّم منها".

وأردف: "واجهنا الكثير من المشاكل التقنيّة، وارتكبت خطأً كبيرًا في المنعطف الـ 11 أثّر على كامل عطلة نهاية الأسبوع. لو كان كلّ شيء على ما يرام لكنت قادرًا على منافسة بيكو بانيايا وخورخي مارتن".

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