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ماركيز سيعود إلى بادوك الموتو جي بي في النمسا لتفقّد تقدّم تحديثات هوندا

سيعود مارك ماركيز إلى بادوك الموتو جي بي ضمن جائزة النمسا الكبرى لتفقّد تقدّم هوندا في ظلّ مواصلته فترة إعادة التأهيل.

ماركيز سيعود إلى بادوك الموتو جي بي في النمسا لتفقّد تقدّم تحديثات هوندا

ابتعد بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي عن دائرة المنافسة منذ خضوعه لعمليّة جراحيّة معقّدة في يده اليمنى في ظلّ محاولته التعافي بشكلٍ كامل واستعادة لياقته الكاملة التي افتقر إليها خلال عودته الأوليّة بعد حادثه المرّوع مطلع موسم 2020.

وفي حين أنّ ماركيز يُواصل تكثيف تعافيه، سيُسجّل الإسباني حضوره الأوّل في بادوك الموتو جي بي لاحقًا هذا الشهر في النمسا. وسيسعى للحصول على بعض المعلومات حول التحديثات التي أُدخلت على درّاجة "آر.سي213في".

وقال ماركيز في بيانٍ للفريق: "هوندا في لحظة حرجة. أتحدّث كثيرًا مع فريقي وأحاول فهم درّاجة 2022، وفهم الوضع وما يحدث".

وأضاف: "لهذا السبب سأتوجّه إلى النمسا للحديث إلى الجميع ولقاء طاقم شركة هوندا للسباقات من اليابان من أجل العمل للمستقبل. نحن نعمل معًا ونفوز معًا ونخسر معًا. وسنعود معًا. أتحدّث كثيرًا مع ستيفان برادل (درّاج الاختبارات) كذلك ونحن نعمل مع سانتي (مهندسه) لاختبار عدّة أشياء، وهما يعلمان كيف أقود الدرّاجة".

وواصل حديثه بالقول: "قلت في موجيللو أنّني سأتواجد في المنزل، لكن أريد البقاء متّصلًا بالفريق. انفصلت بالكامل في الجراحة السابقة، وأريد البقاء مشاركًا هذه المرّة كي يكون كلّ شيء على ما يرام عندما أعود".

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الموتو جي بي تعلن موعد التجارب الشتوية لموسم 2023
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الموتو جي بي تعلن موعد التجارب الشتوية لموسم 2023

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ماركيز سيعود إلى بادوك الموتو جي بي في النمسا لتفقّد تقدّم تحديثات هوندا
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ماركيز سيعود إلى بادوك الموتو جي بي في النمسا لتفقّد تقدّم تحديثات هوندا

سيعود مارك ماركيز إلى بادوك الموتو جي بي ضمن جائزة النمسا الكبرى لتفقّد تقدّم هوندا في ظلّ مواصلته فترة إعادة التأهيل.

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