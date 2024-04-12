ماركيز سيسعد بمنصّة تتويج مع دوكاتي بالرغم من سجلّ انتصاراته في أوستن
قلّل مارك ماركيز من فرصه في كسر جفاف انتصاراته مع دوكاتي في الموتو جي بي ضمن جائزة الأمريكيّتين الكبرى قائلًا بأنّه سيُوقّع من الآن على مجرّد تحقيق منصّة التتويج.
غولد غوز/ صور لات
فاز بطل العالم ثماني مرّات سبع مرّات على حلبة الأمريكيّتين ضمن مسيرته في الموتو جي بي.
وبعد أن فاز في كلّ الأعوام بين 2013 و2018، يعود آخر فوزٍ لماركيز على تلك الحلبة إلى 2021.
وبعد أن حقّق منصّة تتويجه الأولى في السباق القصير مع غريسيني دوكاتي في البرتغال الشهر الماضي، اعتبر كثيرون أوستن وجهة مناسبة لماركيز لتحقيق فوزه الأوّل على متن درّاجة دوكاتي.
لكن بحديثه أمسٍ الخميس قبيل الجولة الثالثة من الموسم، قلّل ماركيز من شأن ذلك، حيث قال: "من الواضح أنّنا نصل إلى حلبة جيّدة لأسلوب قيادتي".
وأضاف: "من الواضح أنّنا حقّقنا نتائج جيّدة جدًا في السابق. لكن مثلما شاهدت في بورتيماو، فإنّ هناك ثلاثة أو أربعة درّاجين أسرع مني في الوقت الحاضر".
وأكمل: "لنرَ إن كان بوسعي الاقتراب أكثر هنا. لو قلتم لي اليوم أنّني سأُحقّق منصّة تتويجي الأولى، فسأوقّع على ذلك من الآن. يجب أن أُحقّق منصّة التتويج أوّلًا قبل الفوز، يجب أن تسير الأمور خطوة بخطوة".
وأردف: "كانت هوندا قويّة للغاية في المنعطفات عالية الكبح، مثلما أظهر أليكس رينز العام الماضي حيث عملت الدرّاجة بشكلٍ جيّدن ومثلما فعلت أنا وجوان مير في الهند تقريبًا".
ثمّ تابع: "لنرَ كيف سيكون عمل درّاجة دوكاتي هنا. أعلم أنّها ستكون مختلفة، ولكنّ هدفي هو الانسياب مع هذا المسار".
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