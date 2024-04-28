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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى

ماركيز "سقط في الجزء الأسهل" من سباق خيريز القصير

يشعر مارك ماركيز أنّه "سقط في الجزء الأسهل من السباق" بعد أن فقد فرصة تحقيق انتصاره الأوّل في الموتو جي بي مع دوكاتي ضمن السباق القصير لجائزة إسبانيا الكبرى.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
حادث مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم درّاج غريسيني انطلاقة بطيئة من المركز الأوّل ليتراجع إلى المركز الثالث، لكنّه تمكّن من تجاوز براد بيندر درّاج كاي تي ام وخورخي مارتن نجم براماك ليعود إلى الصدارة في اللفّة السابعة.

ومع بداية اللفّة التاسعة فقد ابتعد ماركيز عن ملاحقيه وبدا متّجهًا لتحقيق انتصاره الأوّل في 2024، قبل أن يسقط عند المنعطف التاسع.

وكان الإسباني قادرًا على الوقوف مجدّدًا والمواصلة ليعبر خطّ النهاية سابعًا بعد سقوط العديد من الدرّاجين الآخرين في الأمام، قبل أن يُصبح سادسًا إثر عقوبة بعد نهاية السباق.

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وعندما سُئل إن كان قريبًا الآن من تحقيق انتصاره الأوّل على متن درّاجة ديسموسيديتشي، قال بطل الموتو جي بي 6 مرّات: "أنا أقرب ممّا كنت عليه في أوستن، لكن لا يزال ذلك غير كافٍ. لم نُكمل أربع لفّات إضافيّة وإلّا كنّا لنحصل على يومٍ مثالي".

وأردف: "لكنّ الأمر الجيّد بالنسبة لي اليوم هو أنّه كان يومًا خارقًا، قطب الانطلاق الأوّل. نُدرك أنّنا سريعون في الأجواء الممطرة".

وأكمل: "كنّا الأسرع في السباق القصير، لكنّنا لم نكن قادرين على إكماله للأسف. أكملت الجزء الأصعب وهو انتزاع الصدارة، لكنّني سقطت في الجزء الأسهل من السباق".

ثمّ تابع: "لكن مثل أغلب الدرّاجين فسأقول بأنّني عبرت على بقعة رطبة من الأسفلت وفقدت السيطرة على المقدّمة. هكذا حدث مع أغلبهم، لكنّ الأمر الجيّد هو أنّنا نقترب أكثر فأكثر (من الفوز)".

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