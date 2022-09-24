ماركيز: سباق اليابان ليس "الوقت المناسب" للتفكير في العودة للفوز
قال مارك ماركيز أنّ جائزة اليابان الكبرى ليست الوقت المناسب للتفكير في المنافسة على فوزٍ ضمن عودته إلى الموتو جي بي، بالرغم من إنهائه لجفاف أقطاب الانطلاق الأولى الممتدّ لثلاثة أعوامٍ اليوم السبت في موتيغي.
سيطر درّاج هوندا على التصفيات الممطرة في موتيغي ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل له منذ جائزة اليابان الكبرى 2019.
ولا يزال ماركيز يعمل على تعزيز لياقته الجسديّة على إثر العمليّة الرابعة التي أجراها على يده اليمنى التي كسرها في 2020.
ومن المتوقّع أن يكون سباق الأحد جافًا، ولا يعتقد ماركيز بأنّه سيكون قادرًا على الحفاظ على القوّة اللازمة في كتفه الأيمن طوال السباق ليكون قادرًا على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.
وقال الإسباني: "أودّ التواجد في الأمام بالطبع، والمنافسة على منصّة التتويج، أو التواجد ضمن الخمسة الأوائل. لكنّ هذا ليس الوقت المناسب، هذا ما أعتقده".
وأكمل: "دائمًا ما سأحاول كلّما حصلت على فرصة ولو صغيرة، لأنّ ذلك هو طبعي منذ أن وصلت إلى الموتو جي بي. لكنّ سباق الغد سيكون طويلًا. شعرت منذ يوم الجمعة بأنّني سأعاني كثيرًا لتقديم وتيرة ثابتة على مدار كلّ تلك اللفّات".
ومثّل قطب انطلاق ماركيز الأوّل في موتيغي الأوّل لهوندا منذ تصدّر بول إسبارغارو تصفيات سيلفرستون العام الماضي، كما غابت هوندا عن منصّة التتويج منذ جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة هذا الموسم.
وبالرغم من حرصه على التأقليل من شأن قطب الانطلاق الأوّل الأوّل له منذ عودته، اعترف ماركيز بأنّه "يحتاج لهذه الإنجازات الصغيرة" للحفاظ على حافزه لموسم 2023.
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ماركيز: سباق اليابان ليس "الوقت المناسب" للتفكير في العودة للفوز
قال مارك ماركيز أنّ جائزة اليابان الكبرى ليست الوقت المناسب للتفكير في المنافسة على فوزٍ ضمن عودته إلى الموتو جي بي، بالرغم من إنهائه لجفاف أقطاب الانطلاق الأولى الممتدّ لثلاثة أعوامٍ اليوم السبت في موتيغي.
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