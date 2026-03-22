أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فورمولا إي
جولة مدريد
فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

موتو جي بي
جائزة البرازيل
ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

موتو جي بي
جائزة البرازيل
موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

عاجل: شطب نتيجة فيرستابن من سباق ان.ال.اس بسبب خرقٍ تقني

سلاسل متعددة
عاجل: شطب نتيجة فيرستابن من سباق ان.ال.اس بسبب خرقٍ تقني
موتو جي بي جائزة البرازيل

ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

قال مارك ماركيز إن الموتو جي بي كانت محظوظة لأن الحفرة التي ظهرت في حلبة غويانيا لم تكن على خط التسابق، ما سمح بإقامة السباق القصير لجائزة البرازيل الكبرى بعد إصلاحها.

منشور:
مارك ماركيز، دوكاتي

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

عبّر دراجو بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عن آرائهم حول الاضطرابات التي سببها تلف سطح الحلبة بعد التأخيرات التي طالت السباق القصير.

وكان السباق القصير يوم السبت مهددًا بالإلغاء بعدما لاحظ الدراجون وجود حفرة على خط البداية/النهاية بعد التصفيات.

ووصل عدد من العمال إلى الموقع واضطروا إلى قطع جزء من الأسفلت قبل تنفيذ أعمال إصلاح سمحت باستئناف النشاط على الحلبة.

وتأخر انطلاق السباق القصير عدة مرات، قبل أن يبدأ في النهاية بعد 80 دقيقة من الموعد المحدد، بينما تم تأجيل تصفيات فئة موتو 2 إلى صباح الأحد.

ورغم بعض المخاوف، أُقيم السباق دون مشاكل، حيث تمكن الدراجون من تجنب المنطقة التي تم إصلاحها بسهولة خلال 15 لفة في ظروف جافة.

وأوضح مارك ماركيز دراج دوكاتي المصنعي أن البطولة أقرت بأن الوضع كان قد يصبح أكثر خطورة لو ظهرت الحفرة على خط التسابق.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

حيث قال بعد فوزه على فابيو دي جيانانتونيو: "كنا ندعو أن تبقى الظروف كما هي. تلك الحفرة كانت خارج خط التسابق، ولهذا السبب تمكنا من التسابق".

وأضاف: "صحيح أنهم قاموا بعمل رائع، لكننا كنا نأمل ألا تمتد الحفرة إلى خط التسابق، لأنه لو حدث ذلك لكان من المستحيل إقامة السباق".

وتابع: "هذه أمور تحدث في الحلبات الجديدة. لقد تم بناء هذه الحلبة خلال عام، بل في عشرة أشهر، وقد قاموا بعمل جيد جدًا".

هذا وتم تأجيل موعد انطلاق السباق ثلاث مرات، بداية بتأخير لمدة 20 دقيقة، ثم تأخيرات إضافية، قبل أن ينطلق أخيرًا في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

واعترف ماركيز بأن هذه التأخيرات المتكررة أثرت على تحضيراته وأزعجته في إحدى المراحل.

فقال: "صحيح أنه كانت هناك لحظة شعرت فيها ببعض الانزعاج من القرارات التي تم اتخاذها، لأن الأمر ليس سهلًا على الدراج أن يستعد ثم يهدأ ثم يستعد مجددًا ثم يتحمس مرة أخرى، وتكرار ذلك ثلاث مرات".

وأكمل: "لدينا طقوسنا الخاصة وطرق محددة للإحماء، وهذا أحد الأمور التي يجب تحسينها مستقبلًا. لكن في الوقت نفسه، كانت هذه حالة استثنائية وتمكنا من إنقاذ الجولة بأفضل طريقة ممكنة".

أبرز التعليقات

المزيد من
مارك ماركيز

موتو جي بي: مارك ماركيز يغيب عن بقية موسم 2025

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يغيب عن بقية موسم 2025

ما الذي يعنيه لقب "موتو جي بي" في 2025 بالنسبة إلى مارك ماركيز

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
ما الذي يعنيه لقب "موتو جي بي" في 2025 بالنسبة إلى مارك ماركيز

موتو جي بي: بانيايا يهيمن على السباق القصير في اليابان وماركيز يقترب من اللقب

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يهيمن على السباق القصير في اليابان وماركيز يقترب من اللقب
المزيد من
فريق دوكاتي

موتو جي بي: فرانشيسكو بانيايا يعود بقوة ويحرز البول بوزيشن وماركيز ثالثًا في اليابان

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
موتو جي بي: فرانشيسكو بانيايا يعود بقوة ويحرز البول بوزيشن وماركيز ثالثًا في اليابان

مارك ماركيز: "شعلة بداخلي" قادتني من سقوط السباق القصير إلى الفوز بجائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
مارك ماركيز: "شعلة بداخلي" قادتني من سقوط السباق القصير إلى الفوز بجائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يصمد أمام ضغط بيزيكي ويسجّل فوزه الـ 11 لموسم 2025 في ميزانو

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يصمد أمام ضغط بيزيكي ويسجّل فوزه الـ 11 لموسم 2025 في ميزانو

أحدث الأخبار

أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فورمولا إي
جولة مدريد
فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1