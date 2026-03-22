ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

عبّر دراجو بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عن آرائهم حول الاضطرابات التي سببها تلف سطح الحلبة بعد التأخيرات التي طالت السباق القصير.

وكان السباق القصير يوم السبت مهددًا بالإلغاء بعدما لاحظ الدراجون وجود حفرة على خط البداية/النهاية بعد التصفيات.

ووصل عدد من العمال إلى الموقع واضطروا إلى قطع جزء من الأسفلت قبل تنفيذ أعمال إصلاح سمحت باستئناف النشاط على الحلبة.

وتأخر انطلاق السباق القصير عدة مرات، قبل أن يبدأ في النهاية بعد 80 دقيقة من الموعد المحدد، بينما تم تأجيل تصفيات فئة موتو 2 إلى صباح الأحد.

ورغم بعض المخاوف، أُقيم السباق دون مشاكل، حيث تمكن الدراجون من تجنب المنطقة التي تم إصلاحها بسهولة خلال 15 لفة في ظروف جافة.

وأوضحوضأو مارك ماركيز دراج دوكاتي المصنعي أن البطولة أقرت بأن الوضع كان قد يصبح أكثر خطورة لو ظهرت الحفرة على خط التسابق.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

حيث قال بعد فوزه على فابيو دي جيانانتونيو: "كنا ندعو أن تبقى الظروف كما هي. تلك الحفرة كانت خارج خط التسابق، ولهذا السبب تمكنا من التسابق".

وأضاف: "صحيح أنهم قاموا بعمل رائع، لكننا كنا نأمل ألا تمتد الحفرة إلى خط التسابق، لأنه لو حدث ذلك لكان من المستحيل إقامة السباق".

وتابع: "هذه أمور تحدث في الحلبات الجديدة. لقد تم بناء هذه الحلبة خلال عام، بل في عشرة أشهر، وقد قاموا بعمل جيد جدًا".

هذا وتم تأجيل موعد انطلاق السباق ثلاث مرات، بداية بتأخير لمدة 20 دقيقة، ثم تأخيرات إضافية، قبل أن ينطلق أخيرًا في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

واعترف ماركيز بأن هذه التأخيرات المتكررة أثرت على تحضيراته وأزعجته في إحدى المراحل.

فقال: "صحيح أنه كانت هناك لحظة شعرت فيها ببعض الانزعاج من القرارات التي تم اتخاذها، لأن الأمر ليس سهلًا على الدراج أن يستعد ثم يهدأ ثم يستعد مجددًا ثم يتحمس مرة أخرى، وتكرار ذلك ثلاث مرات".

وأكمل: "لدينا طقوسنا الخاصة وطرق محددة للإحماء، وهذا أحد الأمور التي يجب تحسينها مستقبلًا. لكن في الوقت نفسه، كانت هذه حالة استثنائية وتمكنا من إنقاذ الجولة بأفضل طريقة ممكنة".