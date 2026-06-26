ماركيز: سأحاول "النجاة" في جائزة هولندا الكبرى بعد انتصارين متتاليين

يصل درّاج فريق دوكاتي الرسمي إلى الجولة العاشرة من موسم 2026 للموتو جي بي بعدما حقق انتصارين متتاليين في سباقي يوم الأحد على حلبتي بالاتون بارك وبرنو.

لكن الإسباني لا يتوقع استمرار سلسلة انتصاراته في هولندا، بعدما أنهى يوم الجمعة في المركز السادس بفارق ثلاثة أعشار الثانية عن أسرع زمن، كما تعرض لحادث خفيف عند المنعطف الـ16 خلال التجارب الحرة الأولى.

وقال: "كان الهدف هو إنهاء اليوم ضمن العشرة الأوائل، وعندما رأيت أن زمن اللفة كان جيدًا بما يكفي، عدت إلى المرآب، وسيكون الغد يومًا آخر"، في إشارة إلى قراره بعدم العودة إلى الحلبة عقب استئناف الحصة قبل ثلاث دقائق فقط من نهايتها بعد رفع العلم الأحمر.

وأضاف: "أدركت مباشرة أنني أعاني عادة على هذه الحلبة، وأعتقد أن الأمر سيكون أصعب هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لذا علينا فقط أن نحاول النجاة فحسب".

وأوضح ماركيز أنه لا يشعر بالارتياح على حلبة "تي تي" البالغ طولها 4.54 كيلومترات، مؤكدًا أن أي خطأ بسيط قد تكون كلفته باهظة.

وقال: "الحلبة سريعة جدًا، والتغييرات في الاتجاهات تتم بسرعة كبيرة، كما أنها ضيقة للغاية. أي خطأ صغير قد يكلفك الكثير".

وأضاف: "لا أشعر براحة كبيرة على الدراجة، لكنني أؤدي بشكل مقبول. أشعر براحة خاصة في القطاع الأول، لكنني لا أستمتع بالقطاعات الثاني والثالث والرابع، ومع ذلك عليك أن تستمر في القيادة".

وتابع: "تصميم الحلبة جميل وأنا أحبه، لكن مستوى المخاطرة هنا مرتفع جدًا، وهذا ما لا يعجبني".

وأردف: "الأمر هكذا ببساطة. لن تحب جميع الحلبات الـ22، ولن تستمتع بكل عطلات نهاية الأسبوع أو السباقات الـ22".

وأضاف: "عليك أن تكون محترفًا وأن تقدم أفضل ما لديك. لقد فزت هنا العام الماضي في السباق القصير والسباق الرئيسي، وسنبذل قصارى جهدنا هذا العام أيضًا".

وكان ماركيز قد حقق ثلاثة انتصارات على حلبة أسين خلال مسيرته، إذ احتاج حتى موسمه الثالث في فئة الموتو جي بي ليحقق أول فوز له على "كاتدرائية السرعة"، قبل أن يكرر الإنجاز مع هوندا في عام 2018، ثم يحقق ثنائية السباق القصير والرئيسي العام الماضي.

واختتم قائلًا: "لا أحب هذه الحلبة، رغم أنني فزت فيها من قبل. لكنها سريعة جدًا وضيقة، ومناطق الخروج مليئة بالحصى والصخور الكبيرة، وهو أمر تنص عليه اللوائح، لكنني لا أحبه".

وأضاف: "إنها من نوعية الحلبات التي أتمنى فيها هطول الأمطار، لكن يبدو أن ذلك لن يحدث هذا العام، لذلك علينا فقط أن نحاول البقاء على قيد المنافسة".