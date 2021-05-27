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ماركيز "درس" إيقاف عودته إلى الموتو جي بي بعد خيريز

كشف الإسباني مارك ماركيز أنّه فكّر في إيقاف عودته إلى الموتو جي بي إثر جائزة إسبانيا الكبرى، لكنّ أطبّاءه نصحوه بأنّه من الأفضل أن يُواصل التسابق.

ماركيز "درس" إيقاف عودته إلى الموتو جي بي بعد خيريز

عاد بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي إلى المنافسات الشهر الماضي في البرتغال بعد غياب تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال جائزة إسبانيا الكبرى 2020.

وحقّق الإسباني المركز السابع في البرتغال ومن ثمّ التاسع في خيريز، وعانى للقيادة بموضعٍ طبيعي على متن درّاجته هوندا بسبب الألم في كتفه الأيمن.

وبحديثه قبيل انطلاق مجريات جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، والتي لا يتوقّع أن لا تكون عطلة نهاية الأسبوع الأفضل له بسبب متطلّباتها الجسديّة العالية، كشف ماركيز عن أنّه فكّر في التوقّف بعد خيريز بسبب عودة الألم إلى كتفه.

وقال الإسباني: "في الحقيقة تحدّثنا حول إمكانيّة التوقّف مجدّدًا بعد خيريز. فكّرنا في ذلك وتحدّثت إلى الأطباء، لكنّهم قالوا لي أنّه من الجيّد المواصلة وقيادة الدرّاجة في الموتو جي بي، كون بوسعك قيادة الكثير من الدرّاجات، لكنّك تحتاج لقيادة درّاجة التسابق في النهاية في حال أردت التحسّن".

وأردف: "المشكلة هي أنّك عندما تكسر عظم يدك فهو متّصلٌ بالكتف الذي أجريت عليه جراحة بالفعل في السابق وليس في كامل مستواه، لكنّه كان يعمل بشكلٍ جيّد في خيريز 2020".

وأكمل: "ذلك لا يعني أنّ كتفي في حالة سيّئة جدًا. أعني أنّ لكتفي شيئًا ما لا يعمل بالشكل المناسب ونحن نحاول فهم سبب ازدياد الألم خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أنّني أعاني من الألم على الدوام في بيتي".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج لفهم ذلك، لكنّ الأطباء قالوا أنّ ذلك طبيعي بعط كسر في اليد".

وكان ماركيز قادرًا على تعزيز تدريباته تحضيرًا لجولة موجيللو عبر قيادة درّاجة سوبرسبورت 600 سم مكعّب في محاولة لفهم موقع قيادته، وخلص إلى أنّه غير قادرٍ على استخدام موقع جسده الطبيعيّ بسبب ألم كتفه.

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