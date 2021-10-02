ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"

خاضت هوندا بعض المواسم الصعبة مع درّاجتها ذات الخصائص الفريدة، ما صعّب بدوره تحقيق النتائج الجيدة - كما أنّ غياب ماركيز في الموسم الماضي بسبب الإصابة تسبب في خوض الصانع الياباني لأول موسم له على الإطلاق خالٍ من الفوز في البطولة منذ عودته بشكل كامل في 1982.

وقد كسر ماركيز ذلك الصيام عن الانتصارات في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، لكنّ ذلك الفوز ساهمت فيه طبيعة حلبة ساكسينرينغ التي فرضت جهدًا أقل على الكتف الأيمن المُصاب لدى الإسباني.

لكنّ بطل العالم ست مرات لطالما انتقد درّاجة هوندا 2021، ولا سيّما الافتقار للتماسك على قسمها الخلفي، إذ يعتقد ماركيز بأنّ نتائجه في ميزانو كانت لتكون أفضل بالرُغم من القيود الجسدية للإصابة لو كانت الدراجة بحالة أفضل.

وقد اختبرت هوندا نموذجها لدراجة 2022 - والتي تبدو مختلفة تمامًا عن سابقتها - ضمن تجارب ما بعد سباق ميزانو مع كل من ماركيز وبول إسبارغارو.

وقد علّق ماركيز يوم أمس الخميس قُبيل انطلاق جائزة الأمريكيتين الكبرى في تكساس عن تلك التجارب ورأيه في الدراجة الجديدة.

حيث قال: "لقد اختبرنا في ميزانو نموذج دراجة 2022 وكان الاختلاف كبيرًا بالفعل، أحد أكبر الاختلافات التي شعرت بها منذ قدومي إلى هوندا".

وأضاف: "الفريق كذلك يعمل بجد كبير جدًا وأعتقد بأنّ الدراجة كانت مثيرة للاهتمام على نحوٍ كبير".

وتابع: "قمنا بتحسين مكامن الضعف لدينا. وبالطبّع عندما تحسّن نقاط الضعف، تأتيك مشاكل أخرى. لكننا نفهم بالفعل بعضها، حيث كانت تعليقاتي أنا وبول متشابهة للغاية. وكلانا كان سريع مع الدراجة الجديدة".

وأكمل: "لذلك يمكن القول بأنّ الاختبار الأول للدراجة كان جيّدًا، كان رائعًا، لكننا على أيّة حال بحاجة إلى مواصلة العمل، من أجل فهم الدراجة على الحلبات المختلفة، واختيار مستويات التماسك، وذلك لأن التماسك في تجارب ميزانو كان لا يصدق وكان من السهل للغاية أن تكون سريعًا".

وعند الضغط عليه للإفصاح عن الجوانب التي باتت أفضل مع الدراجة الجديدة، قال ماركيز: "نحن نبحث بالطبع عن دراجة أسرع، أسلس، أسهل في الانعطاف وتتمتع بتماسك أكبر. لكن الحقيقة أن مشكلتنا هذا العام كانت مع التماسك الخلفي، وهذا ما نركز عليه أكثر، وبالتأكيد تحسّنا في ذلك الجانب".