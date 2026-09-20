ماركيز خشي الانسحاب من جائزة النمسا الكبرى وشرح سبب معاناته

قال ماركيز إنه فكر في الانسحاب من جائزة النمسا الكبرى في إحدى مراحلها، بعدما أثرت مشكلات في المكابح بشكل كبير على أدائه في سباق الموتو جي بي يوم الأحد.

وانطلق درّاج دوكاتي المصنعي من الصف الأول على شبكة الانطلاق، لكنه أنهى السباق في المركز الخامس بفارق كبير عن الصدارة بعد سباق متقلب على حلبة ريد بُل رينغ.

وكانت متاعب ماركيز واضحة منذ البداية، إذ تراجع من المركز الثاني إلى الخامس، بينما مارس زميله في الفريق فرانشيسكو بانيايا الضغط عليه أيضًا.

وبعد أن استعاد المركز الرابع أمام دراجة تراكهاوس ألبين التي يقودها آي أوغورا، خرج عن المسار في اللفة التاسعة، قبل أن يتراجع أكثر إلى المركز السابع.

وفي المراحل الختامية، تمكن من تجاوز براد بيندر وفيرمين ألدغير ليصبح أفضل دراجي دوكاتي في المركز الخامس، لكنه أنهى السباق متأخرًا بأكثر من سبع ثوانٍ عن الفائز بيدرو أكوستا درّاج كاي تي إم.

وكشف بطل العالم الحالي بعد السباق أنه عانى من مشكلات في المكابح خلال جزء كبير من السباق، لدرجة أنه فكر حتى في الدخول إلى منطقة الحظائر والانسحاب.

وقال: "كنا نعاني أكثر من عطلات نهاية الأسبوع الأخرى، لكننا كنا موجودين في المنافسة. لكن المشكلة كانت أنني واجهت في الجزء الأول من السباق الكثير، الكثير من المشكلات مع المكبح الأمامي".

وأضاف: "ولهذا السبب خرجت عن المسار عند المنعطف. لم تكن استجابة ذراع المكبح الأمامي ثابتة، وكانت كل نقطة كبح مختلفة عن الأخرى. عندما ارتكبت الخطأ عند المنعطف الأول، ضغطت على المكبح وكان فارغًا. لم يكن هناك أي شيء. ولهذا السبب خرجت عن المسار بشكل كبير جدًا، وليس قليلًا، بل بشكل كبير جدًا".

وأكمل: "كنا محظوظين جدًا اليوم، لأنه في مرحلة ما من السباق قلت لنفسي: "حسنًا، لا يمكنني الاستمرار". لكن بعد ذلك، بدأت المكابح تعمل من لفة إلى أخرى. ثم بدأت أكون أسرع مجددًا واستعدت بعض المراكز، لكن من الواضح أن الوقت كان قد فات".

وأردف: "والأمر الجيد هو أنه شيء يمكن رؤيته في البيانات، ولذلك بإمكانهم تحليله ومحاولة إيجاد حل له في المستقبل."

وقال ماركيز إنه لم يتم تحديد السبب بعد، موضحًا كيف كانت مشكلات الكبح تؤثر على طريقة تعامل الدراجة.

وقال: "هنا، لا نعاني من مشكلة الاهتزاز أو أي شيء من هذا القبيل. وقد عملت [شركة بريمبو الموردة للمكابح] بجد كبير على هذا الجانب. عادةً، إذا كان لديك بعض الاهتزاز، فإنه يكون دائمًا من المنعطف السابع إلى الثامن، ثم تواجه المشكلة في المنعطف التاسع. لكن بقية الحلبة تكون مستقرة".

ثمّ تابع: "كانت لدينا مشكلة كبيرة. ولهذا السبب، في اللفة الأولى، لم أكن أضغط بقوة عند نقاط الكبح. كنت أحاول فقط فهم وضع ذراع المكبح الأمامي عند كل نقطة كبح، وكنت أخسر الكثير من الوقت هناك".

وأكمل: "أشعر بأنني محظوظ جدًا، لأن أفضل مركز كان يمكننا تحقيقه اليوم هو الثاني أو الثالث، وفي النهاية أنهينا السباق في المركز الخامس".

وفي يوم السبت، حدد ماركيز هيكل الإطار الخلفي الأكثر صلابة الذي قدمته ميشلان باعتباره السبب الرئيسي وراء افتقار دوكاتي للسرعة على حلبة ريد بُل رينغ. ويبدو أن دراجة ديسموسيديتشي تعاني مع هذه الإطارات الخاصة، التي لا تُستخدم سوى في بوريرام وغويانيا ومانداليكا، إضافة إلى ريد بُل رينغ.

وحتى يوم الأحد، بدت دوكاتي ثالث أفضل مُصنّعٍ في سبيلبرغ، بعدما حقق أكوستا الفوز لكاي تي إم، بينما احتكرت ألبين المراكز من الثاني إلى الرابع.

لكن ماركيز لم يرغب في استخدام بنية الإطار كعذر، حتى مع اعترافه بأن دوكاتي أمامها عمل يجب القيام به للحاق بالركب في هذا الجانب قبل جائزة إندونيسيا الكبرى الشهر المقبل.

وقال: "هذا أمر آخر، لكن في النهاية الأمر نفسه بالنسبة للجميع. صحيح أننا بحاجة إلى العمل بشكل جيد هناك، لأننا عانينا كثيرًا في تايلاند. وهنا عانينا كثيرًا من جديد، لكننا على الأقل كنا قادرين على المنافسة. لنرَ ما إذا كان بإمكاننا التحسن في مانداليكا، خصوصًا أننا لا نملك هذا الإطار نفسه، وإنما هيكلًا خاصًا".