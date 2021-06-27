قُذف ماركيز من درّاجته هوندا في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة واضطرّ للخضوع لفحوصات بعد تخوّفه من كسر كاحله.

وبالرغم من عدم تعرّضه لأيّة إصابات خطيرة، اعترف ماركيز بأنّه شعر بأنّه "من المستحيل" القيادة صباح السبت، لكنّ شعوره تحسّن مع تقدّم اليوم.

لكنّ الإسباني سقط في القسم الأوّل من التصفيات وسينطلق من المركز الـ 20 في سباق الأحد.

وقال في هذا الصدد: "قلت في نفسي صباح السبت: حسنًا، سيكون من المستحيل قيادة الدرّاجة، ذلك لأنّني عانيت من الكثير من الآلام في ساقي اليمنى بعد حادث الجمعة ولم أكن قادرًا على الضغط بيدي اليمنى".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا جدًا. لكن بدأ شعوري يتحسّن تدريجيًا بعد الظهر، وجعلني ذلك سعيدًا لأنّ الوضع بدأ يتحسّن".

وأكمل: "ما عدا ذلك فقد كنت قادرًا على القيادة بسرعة لوحدي أو خلف درّاجين آخرين".

وأردف: "أكملت لفّتي الأولى لوحدي والثانية حصلت فيها على عامل السحب خلف زاركو، حسنًا لمست المنطقة الخضراء، لكنّني كنت بوتيرة جيّدة في فلك 1:33 دقيقة على إطارٍ مستعمل".

ثمّ تابع: "صحيحٌ أنّ حادث الأمس أثّر في كثيرًا هذا اليوم".

وحثّ ماركيز هوندا على إيجاد حلٍ لما شعر بأنّها مشكلة في الأنظمة الإلكترونيّة إثر حادث الجمعة، وكشف يوم السبت بأنّ نظام التحكّم في الجرّ عمل بالفعل عندما قُذف عن درّاجته.

لكنّ هوندا جلبت إعدادات إلكترونيّة جديدة يوم السبت لقيت استحسان ماركيز.