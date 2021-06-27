تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين التالي / فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022
موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى أخبار عاجلة

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"

اعترف مارك ماركيز بأنّ الحادث القويّ الذي تعرّض له في التجارب الحرّة الثانية من جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي "أثّر فيه كثيرًا" يوم السبت بعد اقتصاره على المركز الـ 20 في التصفيات.

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"

قُذف ماركيز من درّاجته هوندا في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة واضطرّ للخضوع لفحوصات بعد تخوّفه من كسر كاحله.

وبالرغم من عدم تعرّضه لأيّة إصابات خطيرة، اعترف ماركيز بأنّه شعر بأنّه "من المستحيل" القيادة صباح السبت، لكنّ شعوره تحسّن مع تقدّم اليوم.

اقرأ أيضاً:

لكنّ الإسباني سقط في القسم الأوّل من التصفيات وسينطلق من المركز الـ 20 في سباق الأحد.

وقال في هذا الصدد: "قلت في نفسي صباح السبت: حسنًا، سيكون من المستحيل قيادة الدرّاجة، ذلك لأنّني عانيت من الكثير من الآلام في ساقي اليمنى بعد حادث الجمعة ولم أكن قادرًا على الضغط بيدي اليمنى".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا جدًا. لكن بدأ شعوري يتحسّن تدريجيًا بعد الظهر، وجعلني ذلك سعيدًا لأنّ الوضع بدأ يتحسّن".

وأكمل: "ما عدا ذلك فقد كنت قادرًا على القيادة بسرعة لوحدي أو خلف درّاجين آخرين".

وأردف: "أكملت لفّتي الأولى لوحدي والثانية حصلت فيها على عامل السحب خلف زاركو، حسنًا لمست المنطقة الخضراء، لكنّني كنت بوتيرة جيّدة في فلك 1:33 دقيقة على إطارٍ مستعمل".

ثمّ تابع: "صحيحٌ أنّ حادث الأمس أثّر في كثيرًا هذا اليوم".

اقرأ أيضاً:

وحثّ ماركيز هوندا على إيجاد حلٍ لما شعر بأنّها مشكلة في الأنظمة الإلكترونيّة إثر حادث الجمعة، وكشف يوم السبت بأنّ نظام التحكّم في الجرّ عمل بالفعل عندما قُذف عن درّاجته.

لكنّ هوندا جلبت إعدادات إلكترونيّة جديدة يوم السبت لقيت استحسان ماركيز.

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

المقال السابق

كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

المقال التالي

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

17 دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

3
فورمولا 1

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

4
فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

5 س
5
فورمولا 1

هاميلتون: تجاوز السيارات في التصفيات "عاد بنتائج عكسيّة"

1 س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

17د
فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022
موتو جي بي

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

2 س
ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"
موتو جي بي

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"

3 س
كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين
موتو جي بي

كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

4 س
فينياليس قاد ذات الدرّاجة المروّعة في ألمانيا في طريقه إلى قطب الانطلاق الأوّل في أسين
موتو جي بي

فينياليس قاد ذات الدرّاجة المروّعة في ألمانيا في طريقه إلى قطب الانطلاق الأوّل في أسين

6 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022
موتو جي بي موتو جي بي

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

أليكس إسبارغارو: لا يبدو أن زاركو "يهتم لسلامة" الدراجين الآخرين
موتو جي بي موتو جي بي

أليكس إسبارغارو: لا يبدو أن زاركو "يهتم لسلامة" الدراجين الآخرين

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022
موتو جي بي موتو جي بي

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: حادث التجارب الحرّة الثانية في أسين "أثّر في كثيرًا"

كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.