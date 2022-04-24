ماركيز: حادث إسبارغارو "لم يسرق" لفّتي "غير المميّزة" في تصفيات البرتغال

كانت تصفيات السبت في بورتيماو مليئة بالحركة والأحداث كون القسم الثاني منها كان الحصّة الأولى الجافة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدّى ذلك إلى تحسين الأزمنة بشكلٍ مستمرٍ مع تحسّن حالة الحلبة، وكانت الصدارة تتغيّر بشكلٍ متواصل.

وكان ماركيز في لفّة ناريّة في اللحظات الأخيرة وكان يتّجه للتقدّم إلى الصدارة، لكنّ زمنه شُطب بعد اجتيازه لمنطقة أعلامٍ صفراء في المنعطف الأخير بسبب سقوط زميله إسبارغارو.

وتسبّب ذلك في النهاية في الإطاحة بماركيز إلى المركز التاسع، لكنّه اعترف بأنّ تلك اللفّة "لم تكن مميّزة"، وأنّه لا يُكنّ أيّ ضغينة تجاه إسبارغارو.

وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ بالسرعة التي أظهرناها.. كانت قريبة من أوستن. أنا سعيدٌ بسرعتنا، لكنّني لم أكن محظوظًا بعض الشيء".

وأضاف: "حسّن الجميع أزمنتهم في النهاية. كان الجميع ينتظر اللفّات الأخيرة من أجل الضغط، لأنّ حالة الحلبة كانت تتحسّن باستمرار".

وأكمل: "لكن صحيحٌ أنّني كنت في لفّة جيّدة قويّة، لكنّها لم تكن مميّزة".

وأردف: "لكنّني علمت بأنّني عادة ما أكون سريعًا في تلك الظروف، لذا قلت في نفسي: سأقوم بلفّة جيّدة لكن لا شيء مميّز. لكن عندما وصلت إلى المنعطف الأخير فقد رأيت الأعلام الصفراء".

ثمّ تابع: "أبطأت سرعتي قليلًا، لكنّني أردت إكمال اللفّة لأعلم موقعي. سأنطلق من المركز التاسع، ذلك ليس سيّئًا. صحيحٌ أنّه كان ليكون من الأفضل الانطلاق من الصفّ الثاني، لكن هكذا جرت الأمور".