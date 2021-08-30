تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021
موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار عاجلة

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

قبل مارك ماركيز درّاج هوندا اللوم لقاء حادث اللفّة الأولى الذي "دمّر" سباق خورخي مارتن ضمن جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي.

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

عبر مارتن منعطف "فالي" بشكلٍ واسع خلال اللفّة الافتتاحيّة من سباق سيلفرستون أمسٍ الأحد، ما سمح لماركيز بالعودة من الخطّ الداخليّ للمنعطف التالي.

لكنّ ماركيز احتكّ بمارتن ما تسبّب في سقوطهما وانسحابهما من السباق.

واعترف ماركيز بأنّ محاولته كانت "متفائلة للغاية"، حيث قال بأنّه بوغت بعودة مارتن إلى خطّ التسابق بعد عبوره المنعطف السابق بشكلٍ واسع.

وقال الإسباني: "أودّ الاعتذار من مارتن لأنّ ذلك كان خطئي بالكامل".

وأضاف: "كنت متفائلًا جدًا في ذلك التجاوز. صحيحٌ أنّه كان وضعًا غريبًا لأنّ فابيو كوارتارارو ومارتن عبرا المنعطف بشكلٍ واسعٍ جدًا، وتوقّعت أن يكون مارتن على الخطّ الخارجيّ أكثر".

وأردف: "لذا حاولت التحضير للمنعطف ورفعت الدرّاجة لأنّني لم أحصل على وقتٍ للانتقال إلى الغيار الثاني. فعلت ذلك لكنّني لم أحصل على وقتٍ للانتقال إلى الثالث لذا لم تكن حساباتي صحيحة، وكان ذلك خطئي بالكامل".

وأكمل: "صحيحٌ أنّها كانت اللفّة الأولى، لكنّني كنت متفائلًا جدًا. أعتذر من مارتن ومن فريق براماك. لكنّ السباقات تكون هكذا أحيانًا وكان ذلك خطئي بالكامل".

وقبل مارتن اعتذار ماركيز، لكنّه لا يزال "محبطًا" لتدمير سباقه من قبل درّاج هوندا بعد أن شعر بأنّ بوسعه المنافسة على الفوز.

وقال حيال ذلك: "يُمكنكم رؤية الصور... أنا محبطٌ حيال اليوم لأنّني شعرت بأنّ وتيرتي قويّة جدًا، كنت لأنافس على المركز الثاني أو ربّما الفوز".

وأضاف: "لا أعلم، لكنّني كنت لأتواجد ضمن المعركة. من الصعب وصف ذلك في الوقت الحاضر لكنّني كنت على الخطّ الداخليّ وشعرت باحتكاك. ذلك هو التسابق وسننتقل إلى الجولة المقبلة الآن".

وأكمل: "أتى واعتذر مني وذلك جيّدٌ من جانبه، لكنّه دمّر سباقي. تلك هي المشكلة الأساسيّة. لم تكن حساباته صحيحة ولم تكن هناك مساحة وآمل أن يتعلّم من ذلك للمستقبل".

ورفض مارتن التعليق على استحقاق ماركيز لعقوبة، لكنّه يأمل أن "تقوم إدارة السباق بعملها".

وقال الإسباني: "توجيه العقوبات ليس عملي. آمل أن تقوم إدارة السباق بعملها. لا أعلم، كان ليُتمّ التجاوز ويكون أقرب قليلًا".

وأكمل: "لا أعلم لمَ رفع درّاجته مجدّدًا، كان بوسعه إتمام التجاوز وكان على الخطّ الداخليّ بالفعل".

واختتم بالقول: "عبر بشكلٍ واسع ودفعني. ذلك ما لا أفهمه. العقوبة ليست من مهامي".

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021

المقال السابق

كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

2 س
2
فورمولا 1

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

39 دقيقة
3
فورمولا 1

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين

16 س
4
فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

16 س
5
فورمولا 1

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟

3 س
أحدث الأخبار
ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"
موتو جي بي

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

1 س
كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021
موتو جي بي

كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021

1 س
موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة

22 س
ياماها تؤكّد عودة دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي في جولة ميزانو
موتو جي بي

ياماها تؤكّد عودة دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي في جولة ميزانو

23 س
إسبارغارو: قطب الانطلاق الأوّل "الصادم" مع هوندا في الموتو جي بي أشبه "بانتصار"
موتو جي بي

إسبارغارو: قطب الانطلاق الأوّل "الصادم" مع هوندا في الموتو جي بي أشبه "بانتصار"

28-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

وولف: مرسيدس اتّخذت قرارها بين راسل وبوتاس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس اتّخذت قرارها بين راسل وبوتاس لموسم 2022

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

أحدث الأخبار

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو لا يُريد التفكير في لقب الموتو جي بي لموسم 2021

موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة

ياماها تؤكّد عودة دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي في جولة ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تؤكّد عودة دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي في جولة ميزانو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.