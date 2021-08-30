ماركيز: حادثي مع مارتن في سيلفرستون "خطئي بالكامل"

عبر مارتن منعطف "فالي" بشكلٍ واسع خلال اللفّة الافتتاحيّة من سباق سيلفرستون أمسٍ الأحد، ما سمح لماركيز بالعودة من الخطّ الداخليّ للمنعطف التالي.

لكنّ ماركيز احتكّ بمارتن ما تسبّب في سقوطهما وانسحابهما من السباق.

واعترف ماركيز بأنّ محاولته كانت "متفائلة للغاية"، حيث قال بأنّه بوغت بعودة مارتن إلى خطّ التسابق بعد عبوره المنعطف السابق بشكلٍ واسع.

وقال الإسباني: "أودّ الاعتذار من مارتن لأنّ ذلك كان خطئي بالكامل".

وأضاف: "كنت متفائلًا جدًا في ذلك التجاوز. صحيحٌ أنّه كان وضعًا غريبًا لأنّ فابيو كوارتارارو ومارتن عبرا المنعطف بشكلٍ واسعٍ جدًا، وتوقّعت أن يكون مارتن على الخطّ الخارجيّ أكثر".

وأردف: "لذا حاولت التحضير للمنعطف ورفعت الدرّاجة لأنّني لم أحصل على وقتٍ للانتقال إلى الغيار الثاني. فعلت ذلك لكنّني لم أحصل على وقتٍ للانتقال إلى الثالث لذا لم تكن حساباتي صحيحة، وكان ذلك خطئي بالكامل".

وأكمل: "صحيحٌ أنّها كانت اللفّة الأولى، لكنّني كنت متفائلًا جدًا. أعتذر من مارتن ومن فريق براماك. لكنّ السباقات تكون هكذا أحيانًا وكان ذلك خطئي بالكامل".

وقبل مارتن اعتذار ماركيز، لكنّه لا يزال "محبطًا" لتدمير سباقه من قبل درّاج هوندا بعد أن شعر بأنّ بوسعه المنافسة على الفوز.

وقال حيال ذلك: "يُمكنكم رؤية الصور... أنا محبطٌ حيال اليوم لأنّني شعرت بأنّ وتيرتي قويّة جدًا، كنت لأنافس على المركز الثاني أو ربّما الفوز".

وأضاف: "لا أعلم، لكنّني كنت لأتواجد ضمن المعركة. من الصعب وصف ذلك في الوقت الحاضر لكنّني كنت على الخطّ الداخليّ وشعرت باحتكاك. ذلك هو التسابق وسننتقل إلى الجولة المقبلة الآن".

وأكمل: "أتى واعتذر مني وذلك جيّدٌ من جانبه، لكنّه دمّر سباقي. تلك هي المشكلة الأساسيّة. لم تكن حساباته صحيحة ولم تكن هناك مساحة وآمل أن يتعلّم من ذلك للمستقبل".

ورفض مارتن التعليق على استحقاق ماركيز لعقوبة، لكنّه يأمل أن "تقوم إدارة السباق بعملها".

وقال الإسباني: "توجيه العقوبات ليس عملي. آمل أن تقوم إدارة السباق بعملها. لا أعلم، كان ليُتمّ التجاوز ويكون أقرب قليلًا".

وأكمل: "لا أعلم لمَ رفع درّاجته مجدّدًا، كان بوسعه إتمام التجاوز وكان على الخطّ الداخليّ بالفعل".

واختتم بالقول: "عبر بشكلٍ واسع ودفعني. ذلك ما لا أفهمه. العقوبة ليست من مهامي".