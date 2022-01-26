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ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي

أعلنت هوندا أن مارك ماركيز سيشارك في التجارب الشتوية لموسم 2022 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في ماليزيا وإندونيسيا الشهر المُقبل، وذلك بعد تعافيه بشكل كافٍ من الإصابة.

ماركيز جاهز للمشاركة في التجارب الشتوية للموتو جي بي

تغيّب بطل العالم 6 مرات عن آخر جولتين من موسم 2021 وظل بعيدًا عن قيادة الدراجات النارية لثلاثة أشهر خلال العطلة الشتوية بسبب مشكلة الرؤية المزدوجة التي نتجت عن حادثته أثناء التدريبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع عدم الحاجة لإجراء جراحة، فقد أمضى ماركيز العطلة الشتوية وهو يتعافى تدريجيًا من مشاكل الرؤية - والتي كان سبق وعانى منها في 2011 - ليتمكن من العودة على متن دراجة التدريب في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما أكمل الأسبوع الماضي يومًا من التجارب على حلبة ألغارفي الدولية في البرتغال، والذي كان إيجابيًا حيث لم يعانِ من أيّة مشاكل أخرى مع الرؤية.

وواصل الإسباني تدريباته على دراجة هوندا "سي.بي.آر600" في فالنسيا، وسيعود الشهر المُقبل على متن دراجة هوندا للموتو جي بي للمرة الأولى منذ فوزه بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وتنطلق تجارب سيبانغ الشتوية في 5 فبراير/شباط وتمتد ليومين، تليها تجارب لثلاثة أيام على حلبة مانداليكا الجديدة في إندونيسيا في الأسبوع التالي.

وجاء في بيان مقتضب من هوندا حول مشاركة الإسباني في التجارب: "تم السماح لمارك ماركيز بالعودة إلى المسار مع دراجة هوندا الجديدة آر.سي213.في وفريق ريبسول هوندا في تجارب سيبانغ في 5 فبراير/شباط 2022".

وأضاف: "واصل ماركيز الفحوصات الطبية خلال العطلة الشتوية وكذلك الاستشارات لمراقبة مشكلة الرؤية المزدوجة. وقد رأى الفريق الطبي تحسنًا خلال الأسابيع الأخيرة وقالوا أنه تعافى بالشكل الكافي للعودة إلى التدريبات. وعليه قررنا أنه سيبدأ موسم 2022 من خلال التجارب الشتوية الرسمية الأولى في سيبانغ قبل التوجه إلى مانداليكا، إندونيسيا في الأسبوع التالي".

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