ماركيز: تعافي ذراعي ما يزال "بطيئًا للغاية" هذا الموسم

يصل ماركيز إلى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع في ميزانو عقب فوزه المهيمن على حلبة الأمريكيتين التي لطالما مثّلت معقلًا له.

وقد ناسبته حلبة أوستن كونها تدور عكس عقارب الساعة، ولا سيّما في ظل القيود البدنية التي تواجهه مع تعافي كتفه الأيمن من الإصابة إثر حادثته المروعة الموسم الماضي.

وبالرُغم من ذلك، نافس ماركيز بثبات على المراكز الخمسة الأولى في السباقات الأخيرة، الأمر الذي "توقّعه"، لكنه اعترف كذلك بأنه ما يزال بعيدًا عن المستوى الذي يرغب التواجد فيه.

فقال عند سؤاله إذا ما اقترب من مستواه القديم بعد الفوز في أوستن: "نعم، أواصل التحسّن، لكنّه تحسّن بطيء للغاية".

وأضاف: "إنه تعافٍ بطيء بالفعل، العودة صعبة. لكنني رغم ذلك قادر على القيادة بشكل مقبول وتمكنت من الصعود إلى منصة التتويج ثلاث مرات هذا العام".

وتابع: "لكن رغم ذلك، ليس ذلك هو الأداء الذي أريده، حيث ما نزال بحاجة لمواصلة الضغط والهجوم، أمامنا ثلاثة سباقات حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "لكن ما يحصل في هذا النصف من الموسم هو ما توقعته، أنني أقرب إلى المراكز الخمسة الأولى، إلى دراجي الصدارة، وذلك كان الهدف وبوسعي بلوغه في كل نهاية أسبوع".

هذا ويتوقع ماركيز نتيجة جيّدة في ميزانو نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعدما حقق المركز الرابع في زيارة البطولة الأخيرة في سبتمبر/أيلول مع جائزة سان مارينو الكبرى.

فقال: "ميزانو كانت أفضل مما توقعنا قبل السباق الماضي، فقد أحرزت المركز الرابع في النهاية وكانت نتيجة غير متوقعة".

واختتم: "لكن سنرى ما سيحدث نهاية هذا الأسبوع، سنحاول إحراز خطوة صغيرة أخرى".