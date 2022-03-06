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ماركيز "بوسعه المنافسة" في قطر لكنّه لا يملك وتيرة كافية للفوز

قال الإسباني مارك ماركيز درّاج هوندا أنّ "بوسعه المنافسة" في سباق جائزة قطر الكبرى اليوم الأحد منطلقًا من المركز الثالث، لكنّه لا يشعر بأنّه يملك وتيرة كافية لتحقيق الفوز.

ماركيز "بوسعه المنافسة" في قطر لكنّه لا يملك وتيرة كافية للفوز

دفع بطل العالم ستّ مرّات درّاجته هوندا المعدّلة بكثافة نحو المركز الثالث على شبكة الانطلاق في حصّة التصفيات الأولى من الموسم على حلبة لوسيل الدوليّة.

وقال ماركيز قبل عطلة نهاية الأسبوع أنّه لن يكون قادرًا على المنافسة على الفوز في قطر وكرّر ذلك أمسٍ السبت بالرغم من تقديمه لوتيرة قويّة في التجارب الحرّة الرابعة.

وفي حين أنّه يعتقد بأنّه يملك إمكانيّات كافية للمنافسة على منصّة التتويج، إلّا أنّ هدفه الرئيسي سيكون "فهم ما سيكون عليه الأداء في 22 لفّة متتالية" على متن درّاجة هوندا الجديدة.

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وقال الإسباني: "كانت التجارب الحرّة الرابعة الأكثر أهميّة بالنسبة لي، حيث قدت وحيدًا، وكانت وتيرتي ثابتة، وكانت الأزمنة قادمة بشكلٍ جيّد. لذا سنرى غدًا (الأحد). صحيحٌ أنّنا نحتاج لإدارة العديد من العوامل، كون هذا السباق الأوّل، وعلينا إدارة الإطارات، والوقود وكلّ تلك الأشياء".

وأكمل: "لكنّ الأوجاع في بطني ستكون حاضرة (القلق)، لذا سنرى كيف سنتمكّن من إدارة الوضع. كنت لا أزال بعيدًا جدًا عن شباب الصدارة هذا الصباح، لكنّني كنت قريبًا جدًا في فترة ما بعد الظهر".

وواصل حديثه بالقول: "هذا كافٍ لي وأنا سعيدٌ بتلك الوتيرة لأنّه صحيحٌ أنّني لست الأسرع على الحلبة، لكن بوسعي المنافسة على مراكز الصدارة، لكن ليس على الفوز".

واختتم بالقول: "سيعتمد الأمر على الظروف، لأنّ سوزوكي على سبيل المثال كانت سريعة طوال عطلة نهاية الأسبوع وعانت كثيرًا هذه الليلة، لكنّ الغد سيكون مختلفًا. هدفي الأساسي هو فهم ما سيكون عليه أداء الدرّاجة لـ 22 لفّة متتالية. أشعر بأنّني بخير ولا أعاني من أيّ ألم، وذلك يجعلني سعيدًا".

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