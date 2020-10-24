موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
السباق خلال
19 ساعات
:
05 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / أخبار عاجلة

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

المشاركات
التعليقات
ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

قال دراج هوندا أليكس ماركيز بأنّه في حاجة للحظ كي يشق طريقه نحو منصة التتويج كما فعل في جولة أراغون بعد تأهله في المركز العاشر خلال تصفيات جائزة ترويل الكبرى.

عبر ماركيز مباشرةً للقسم الثاني من التصفيات للجولة الثانية على التوالي في أراغون وتقدم مركزاً واحداً مقارنةً بالأسبوع الماضي حيث تأهل عاشراً بفارق 0.721 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل تاكاغي ناكاغامي.

وحسّن ماركيز زمنه بنصف ثانية مقارنةً بالجولة الأولى في أراغون، ويثق للغاية في وتيرته للسباق بعد تجارب حرة رابعة قوية.

ومع ذلك، اعترف بأنّه كان "يتوقع المزيد" من لفته ويعتقد أن مركزاً ضمن الخمسة الأوائل في سباق الأحد هدف "واقعي".

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان قد توقع المزيد من التصفيات، قال ماركيز: "لقد تقدّمنا إلى الأمام. زمني الأسبوع الماضي كان دقيقة واحدة و48.1 ثانية، واليوم سجلت دقيقة واحدة و47.6 ثانية ودقيقة واحدة و47.1 ثانية في الصباح".

وأضاف: "بالطبع كنت أتوقع المزيد وكنت أظن بأنّنا سنتواجد ضمن الصفوف الثلاثة الأمامية".

وأكمل: "بالرغم من تقدمنا بنصف ثانية إلاّ أنّنا لم نحقق ذلك، ومع ذلك لازالت وتيرتنا قوية ولدينا فرصة جيدة في الغد".

وتابع: "صحيح أنّه بالانطلاق من المركز العاشر سيكون من الصعب الوصول لمنصة التتويج لأنّ الجميع أحرزوا تقدما هذا الأسبوع وأصبحوا أسرع".

وأردف: "لذا سيكون الأمر صعباً على الجميع، لكن وتيرتي جيدة خاصة على الإطارات المستعملة، وسأحاول الانطلاق بشكل جيد في الغد والتعويض عن نتيجة اليوم لأنّني أعتقد أنّ وتيرتنا جيدة".

واستدرك: "إذا كنّا واقعيين، فمركز ضمن الخمسة الأوائل في المتناول، لكن يجب أن نكون محظوظين للتقدّم أكثر كتعرض أحد منافسينا لمشاكل أو شيء من هذا القبيل".

واستطرد: "لذا هدفنا في الغد هو التواجد ضمن الخمسة أو الستة الأوائل وتقديم سباق جيد".

اقرأ أيضاً:

كراتشلو لا يشعر بالارتياح على متن دراجة "إل.سي.آر" هوندا

من جهته نجح دراج "إل.سي.آر" كارل كراتشلو بالتقدم على ماركيز بثلاثة مراكز حيث تأهل سابعاً لكنه اعترف بأنّه كاد يتعرض لحادث في ثلاث مناسبات خلال لفته السريعة، ويشعر بأنّ ذلك جعله يخسر حوالي 0.3 ثانية.

وصرّح البريطاني بأنّه "لا يشعر بالارتياح" على متن دراجته وبأنّه ليس "سريعاً بما فيه الكفاية" في الوقت الراهن.

"كان يوماً عادياً. كان كلّ شيء على ما يرام وحسب" قال كراتشلو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

واسترسل: "يجب أن نعمل غداً لأنّني لا أشعر بالارتياح، ولا أشعر بأنّني سريع بما فيه الكفاية".

واختتم: "كدت أتعرض لحادث في ثلاث مناسبات خلال لفتي التأهيلية. لذا كانت لفة جيدة وكان بالإمكان أن تكون أسرع بـ 0.3 ثانية أو حتّى أكثر، لكنها لن تكون كافية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل في جميع الأحوال".

اقرأ أيضاً:

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

المقال السابق

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ترويل الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل: لوكلير في مستوى لوحده
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لوكلير في مستوى لوحده

هاميلتون يسحب البساط من تحت قدمَي بوتاس ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يسحب البساط من تحت قدمَي بوتاس ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل في البرتغال

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل

بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال

تأجيل انطلاق تصفيات جائزة البرتغال بسبب الإصلاحات على أحد أغطية مجرى تصريف المياه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأجيل انطلاق تصفيات جائزة البرتغال بسبب الإصلاحات على أحد أغطية مجرى تصريف المياه

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

فيرشتابن يتحسّر على ضعف التماسك "المربك" في تصفيات البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يتحسّر على ضعف التماسك "المربك" في تصفيات البرتغال

هورنر: ريد بُل ستستعين بسائق خارج مجموعتها حال التخلّي عن ألبون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل ستستعين بسائق خارج مجموعتها حال التخلّي عن ألبون

أحدث الأخبار

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل: لوكلير في مستوى لوحده

52د
2
فورمولا 1

هاميلتون يسحب البساط من تحت قدمَي بوتاس ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل في البرتغال

3
فورمولا 1

هاميلتون يشرح اختياره "غير البديهي" لإطارات ميديوم لمحاولة قطب الانطلاق الأوّل

25د
4
فورمولا 1

بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال

5
فورمولا 1

تأجيل انطلاق تصفيات جائزة البرتغال بسبب الإصلاحات على أحد أغطية مجرى تصريف المياه

أحدث الأخبار

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل
موتو جي بي

ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل
موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون
موتو جي بي

موتو جي بي: مير متفاجئ بوتيرة هوندا في السباق الثاني في أراغون

موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في ترويل
موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في ترويل

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.