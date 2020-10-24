ماركيز بحاجة "للحظ" كي يشق طريقه نحو منصة التتويج في سباق ترويل

عبر ماركيز مباشرةً للقسم الثاني من التصفيات للجولة الثانية على التوالي في أراغون وتقدم مركزاً واحداً مقارنةً بالأسبوع الماضي حيث تأهل عاشراً بفارق 0.721 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل تاكاغي ناكاغامي.

وحسّن ماركيز زمنه بنصف ثانية مقارنةً بالجولة الأولى في أراغون، ويثق للغاية في وتيرته للسباق بعد تجارب حرة رابعة قوية.

ومع ذلك، اعترف بأنّه كان "يتوقع المزيد" من لفته ويعتقد أن مركزاً ضمن الخمسة الأوائل في سباق الأحد هدف "واقعي".

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان قد توقع المزيد من التصفيات، قال ماركيز: "لقد تقدّمنا إلى الأمام. زمني الأسبوع الماضي كان دقيقة واحدة و48.1 ثانية، واليوم سجلت دقيقة واحدة و47.6 ثانية ودقيقة واحدة و47.1 ثانية في الصباح".

وأضاف: "بالطبع كنت أتوقع المزيد وكنت أظن بأنّنا سنتواجد ضمن الصفوف الثلاثة الأمامية".

وأكمل: "بالرغم من تقدمنا بنصف ثانية إلاّ أنّنا لم نحقق ذلك، ومع ذلك لازالت وتيرتنا قوية ولدينا فرصة جيدة في الغد".

وتابع: "صحيح أنّه بالانطلاق من المركز العاشر سيكون من الصعب الوصول لمنصة التتويج لأنّ الجميع أحرزوا تقدما هذا الأسبوع وأصبحوا أسرع".

وأردف: "لذا سيكون الأمر صعباً على الجميع، لكن وتيرتي جيدة خاصة على الإطارات المستعملة، وسأحاول الانطلاق بشكل جيد في الغد والتعويض عن نتيجة اليوم لأنّني أعتقد أنّ وتيرتنا جيدة".

واستدرك: "إذا كنّا واقعيين، فمركز ضمن الخمسة الأوائل في المتناول، لكن يجب أن نكون محظوظين للتقدّم أكثر كتعرض أحد منافسينا لمشاكل أو شيء من هذا القبيل".

واستطرد: "لذا هدفنا في الغد هو التواجد ضمن الخمسة أو الستة الأوائل وتقديم سباق جيد".

كراتشلو لا يشعر بالارتياح على متن دراجة "إل.سي.آر" هوندا

من جهته نجح دراج "إل.سي.آر" كارل كراتشلو بالتقدم على ماركيز بثلاثة مراكز حيث تأهل سابعاً لكنه اعترف بأنّه كاد يتعرض لحادث في ثلاث مناسبات خلال لفته السريعة، ويشعر بأنّ ذلك جعله يخسر حوالي 0.3 ثانية.

وصرّح البريطاني بأنّه "لا يشعر بالارتياح" على متن دراجته وبأنّه ليس "سريعاً بما فيه الكفاية" في الوقت الراهن.

"كان يوماً عادياً. كان كلّ شيء على ما يرام وحسب" قال كراتشلو لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

واسترسل: "يجب أن نعمل غداً لأنّني لا أشعر بالارتياح، ولا أشعر بأنّني سريع بما فيه الكفاية".

واختتم: "كدت أتعرض لحادث في ثلاث مناسبات خلال لفتي التأهيلية. لذا كانت لفة جيدة وكان بالإمكان أن تكون أسرع بـ 0.3 ثانية أو حتّى أكثر، لكنها لن تكون كافية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل في جميع الأحوال".