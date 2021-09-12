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ماركيز: بانيايا كان مثل دوفيزيوزو في معركة سباق أراغون

قال مارك ماركيز درّاج هوندا أنّ معركته مع فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي على الفوز بسباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي كانت مماثلة لمعاركه مع غريمه السابق أندريا دوفيزيوزو.

ماركيز: بانيايا كان مثل دوفيزيوزو في معركة سباق أراغون

خاض ماركيز معركة حامية مع بانيايا في سباق أراغون، وأقدم على سبع هجمات خلال اللفّات الثلاث الأخيرة في محاولة لحرمان درّاج دوكاتي من انتصاره الأوّل في الموتو جي بي.

ولا يُعدّ ماركيز غريبًا على المعارك مع درّاجي دوكاتي على الانتصارات، وذلك بعد أن خاض معارك مباشرة مع دوفيزيوزو، الذي خلفه بانيايا، في العديد من المناسبات في 2017، و2018، و2019.

وقال ماركيز، الذي اعترف بأنّه "لم يستمتع بالمعركة على الدرّاجة"، أنّ بانيايا قاد بشكلٍ مماثل لدوفيزيوزو في أراغون، لكنّ بانيايا كان قادرًا على الإبقاء على سرعته أعلى في المنعطفات.

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وقال ماركيز: "حاولت تحليل المناطق التي يتمتّع فيها بسرعة عالية، ونقاط ضعفه".

وأضاف: "لكن لم تكن لديه أيّ نقاط ضعف. كان سريعًا في كامل المسار. خضت عدّة معارك في مواجهة دوفيزيوزو. قاد بانيايا بذات الطريقة مثله لكن بسرعة أعلى في المنعطفات".

وأردف: "قلت في نفسي: أين يُمكنني تجاوزه؟ لم أجد أيّ مكان لأنّه كان يكبح متأخّرًا للغاية عنّي وكان يتوقّف بشكلٍ أفضل ويتسارع على نحوٍ أفضل كذلك".

وأكمل: "كنت أسرع قليلًا في بعض نقاط الكبح، خاصة على الجانب الأيسر".

ثمّ تابع: "كنت أعاني كثيرًا على الجانب الأيمن. حاولت، لكنّ المشكلة أنّني كنت قريبًا من الحدود القصوى، خفّفت قليلًا وعاد هو بسرعة جيّدة".

وواصل شرحه بالقول: "آمل أنّ الجماهير استمتعوا بالمعركة، كان سباقًا رائعًا. لم أستمتع به على الدرّاجة، عانيت أكثر ممّا استمتعت، لكن سيكون من الممتع مشاهدة السباق هذه الليلة".

واعترف ماركيز بأنّه كان من الصعب مقاربة السباق على إثر حادثَيه خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع: "أنا سعيدٌ بالمركز الثاني لأنّه جاء بعد حادثين على التوالي. أنا بشرٌ ومن الصعب مقاربة السباق هكذا".

وأضاف: "بالطبع لا أريد ارتكاب خطأ آخر، لأنّ هذه الفرص لا تسنح كثيرًا، لا أعلم إن كنت سأحصل على فرصة مماثلة أكون فيها سريعًا بهذا الشكل في المستقبل".

وأكمل: "بذلت كلّ ما في وسعي، وحاولت اللحاق به منذ البداية وعلمت قبل بذل كلّ شيء في الهجوم الأخير أنّه يقود بشكلٍ جيّد جدًا. كما علم خلال اللفّة الأخيرة أنّني حتى لو وصلت إلى الخطّ المستقيم الخلفي أوّلًا فإنّه سيتجاوزني".

واختتم بالقول: "كان سباقًا مدهشًا. يمنحنا ذلك حافزًا إضافيًا ضمن عامٍ صعب علينا، لكنّنا قادرون على منافسة درّاجي الصدارة حتى بالقيادة تحت هذه الصعوبات".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

تصوير: صور موتورسبورت

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موتو جي بي: بانيايا يتصدّى لماركيز ويحقق الفوز بسباق أراغون

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