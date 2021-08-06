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ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

اعترف مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي أنّ البطولة "ربّما تخسر الجزء الأكبر" باعتزال غريمه فالنتينو روسي بنهاية موسم 2021.

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

أعلن روسي أسطورة الموتو جي بي اعتزاله أمسٍ الخميس قبيل انطلاق مجريات جائزة ستيريا الكبرى، ليكون هذا الموسم الـ 26 والأخير في مسيرته.

وبعد سلسلة من الحوادث في 2015 وصلت إلى حدّ واقعتهما سيّئة الذكر في سيبانغ بعد أن اتّهم روسي ماركيز بالتآمر للإضرار بآماله في المنافسة على اللقب خلال جائزة أستراليا الكبرى التي سبقت تلك الجولة، انهارت العلاقة بين الثنائيّ منذ ذلك الحين.

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وسارع عددٌ من الدرّاجين الذين نافسوا روسي سابقًا، مثل ماكس بياجي، وخورخي لورينزو وكايسي ستونر، إلى الإشادة بالإيطالي على وسائل التواصل الاجتماعيّ منذ أن أعلن اعتزاله.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" اليوم الجمعة بعد التجارب الحرّة عن ردّة فعله، قال ماركيز: "اعتقدت بالأمس بأنّه سيُواصل لعامٍ آخر مع فريقه".

وأضاف: "بالنسبة لي فإنّ الأمر أشبه بخسارة شيء ما، نخسر جزءًا من الموتو جي بي، ربّما الجزء الأكبر من الموتو جي بي لأنّ فالنتينو دائمًا ما يجذب الكثير من الناس ويقوم بالكثير من الأشياء الجيّد على الحلبة وخارجها".

وأكمل: "لذا يعلم الجميع أنّ علاقتنا الشخصيّة ليست الأفضل وكلٌ لحاله، لكن ليست لديّ مشكلة ويُمكنني أن أعترف بأنّنا نخسر جزءًا كبيرًا من الموتو جي بي".

وأردف: "لحسن حظّ الموتو جي بي أنّه سيُواصل تواجده، لكن لو قيّمنا مسيرته الممتعدّة لـ 25 عامًا أو ربّما أكثر، فإنّها مميّزة وفريدة وهو أسطورة".

وواصل حديثه بالقول: "لذا تهاني له على مسيرته وأتمنّى له الأفضل في مستقبله".

ويأتي اعتزال روسي ليترك ماركيز في موقع النجم الأكبر بالدخول إلى موسم 2022، لكنّه قال أنّه "لا يشعر بأيّ مسؤوليّة على صعيد استلام المشعل من روسي".

وكان روسي قد قال أمسٍ الخميس أنّه شعر بأنّه "استحقّ" الفوز بلقب عاشر بعد أن كان قريبًا من ذلك في 2006 و2015.

وضمن حوارٍ سابقٍ هذا العام، قال روسي أنّه "من المستحيل أن يُسامح" ماركيز على ما زعم الإيطالي أنّها خطّة حبكها الإسباني لحرمانه من اللقب.

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موتو جي بي: سافادوري الأسرع في التجارب الحرة الثانية الممطرة في ستيريا

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