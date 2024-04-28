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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى

ماركيز: المعركة مع بانيايا شبيهة بـ "الأيام الخوالي"

قال الإسباني مارك ماركيز أنّ المعركة التي جمعته بفرانشيسكو بانيايا على الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي كانت "مهمّة جدًا" وأنها كانت "معركة متقاربة، وشبيهة بالأيام الخوالي".

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تأهّل درّاج غريسيني في المركز الأوّل للمرّة الأولى على متن درّاجة دوكاتي قبل أن يُحقّق منصّة تتويجه الأولى في سباق الأحد في خيريز.

وخاض الإسباني معركة حامية مع بانيايا في المراحل الأخيرة من عمر السباق، حيث تبادلا المراكز عدّة مرّات في المنعطف التاسع في اللفّتين 21 و22.

وعبر ماركيز خطّ النهاية ثانيًا بفارق 0.372 ثانية عن غريمه بانيايا، واعترف بأنّه كان "صلبًا بعض الشيء" في اللفّات الأولى بعد أن سقط أثناء تواجده في الصدارة ضمن سباق الأمريكيّتين والسباق القصير في خيريز.

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وقال: "كان سباقًا مهمًا، سباقًا مهمًا جدًا".

وأضاف: "كنت لا أزال صلبًا بعض الشيء في البداية بسبب حادث أوستن، وحادث الأمس، وكان خزّان الوقود لا يزال ممتلئًا وفقدت بعض المراكز".

وأردف: "لكنّ الوتيرة بدأت تتحسّن، وكانت السرعة موجودة لمنافسة بانيايا. كانت معركة متقاربة، شبيهة حتّى بالأيام الخوالي. هذا جيّد، ذلك هو التسابق. حاولت غلق الباب، لكنّه كان على الجهة الداخليّة، وهذا ما يحدث في التسابق".

ثمّ تابع: "كان جيّدًا جدًا في اللفّة الأخيرة، ضغط، وسجّل أسرع لفّة في السباق. حاولت بعد ذلك اتّباعه، لكنّه كان قادرًا على تقديم أداء أفضل".

وأكمل: "لكنّني سعيدٌ جدًا بمنصّة التتويج الأولى هذه. لا يهمّ ما حدث في الماضي، أقاتل حتّى النهاية".

وجاء المركز الثاني في سباق خيريز ليُمثّل منصّة تتويج ماركيز الأولى في السباق الرئيسي منذ جائزة اليابان الكبرى الممطرة العام الماضي، أي قبل أيّام قليلة من إعلامه هوندا بمغادرته صفوفها في نهاية 2023.

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