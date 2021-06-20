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ماركيز: الفوز بسباق ألمانيا يُعوّض كلّ "آلامي ومعاناتي"

قال الإسباني مارك ماركيز أنّ فوزه العاطفي بجائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي يُعوّض كلّ معاناته التي واجهها أثناء إصابته على مرّ العام الماضي.

ماركيز: الفوز بسباق ألمانيا يُعوّض كلّ "آلامي ومعاناتي"

قاوم درّاج هوندا ضغط ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام خلال سباق الأحد في ساكسنرينغ ليُحقّق فوزه وفوز هوندا الأوذل في الموتو جي بي منذ 581 يومًا وتحديدًا خلال جائزة فالنسيا الكبرى 2019.

يأتي ذلك بعد أن أُجبر الإسباني على الابتعاد عن دائرة المنافسات طوال موسم 2020 بسبب كسر يده اليمنى ما تطلّب خضوع لثلاث عمليّات جراحيّة.

وعاد ماركيز إلى المنافسات في البرتغال، وعانى للقيادة بشكلٍ طبيعي في ظلّ مواجهته لضعفٍ في طاقة كتفه الأيمن.

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ولم تكن تلك المشاكل ظاهرة في ساكسنرينغ كون الحلبة تسير عكس عقارب الساعة وهو ما ساعده على تمديد سلسلة انتصاراته المتتالية بسباق ألمانيا لتصل الآن إلى 11 ضمن جميع الفئات.

لكنّه اعترف بأنّ الأمور لن تُصبح سهلة بعد الآن، قائلًا أنّ سباق ألمانيا مثّل "حافزًا إضافيًا" له ولهوندا.

وقال الإسباني: "يُعوّض هذا الفوز كلّ المعاناة. ليس الأمر كما لو أنّ كلّ شيء انتهى هنا، لكن بعد مواجهة كلّ تلك اللحظات العصيبة لفترة طويلة فعندما ترى أنّه ليس من المستحيل الفوز مجدّدًا فإنّ ذلك يُمثّل حافزًا إضافيًا".

وأكمل: "عليّ الاعتراف بأنّ هذا الفوز ملأ خزّان وقودي أنا وهوندا، سيمنحنا ذلك دفعة للسباقات المقبلة".

وأردف: "سيعود الوضع إلى الواقع في هولندا، لكن آمل أن أحظى ببعض السباقات الجيّدة إثر ذلك".

وكان ماركيز قد أشار بعد التصفيات إلى عدم قدرته على التفكير في الفوز في ألمانيا، وبعد سقوطه في سباق فرنسا الممطر، اعترف ماركيز بأنّه كان "خائفًا من خسارة الفرصة الذهبيّة" التي تلقاها اليوم الأحد في ساكسنرينغ.

وقال حيال ذلك: "كان هناك ضغط نهاية هذا الأسبوع، لكنّني وضعت ضغطًا على نفسي في ذات الوقت. عندما لا يكون هناك ضغطٌ فمن السهل أن تفشل أحيانًا، كنت خائفًا اليوم من خسارة هذه الفرصة الذهبيّة التي لا أعلم متى سأحصل عليها مجدّدًا".

وأكمل: "ضيّعتها في لومان، ولم أرد خسارتها مجدّدًا. لم يتعلّق الأمر بالفوز، بل بتقديم سباقٍ جيّد والتواجد على منصّة التتويج، كان ذلك الضغط الذي وضعته على نفسي اليوم".

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ماركيز بعد انتصاره البطولي: كان من الصعب حجب ذكريات الإصابة في طريقي للفوز في ألمانيا

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