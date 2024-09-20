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موتو جي بي جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

ماركيز: الفوز المزدوج في ميزانو سيكون صعبًا بالرغم من الأداء المتقارب

بعد أسبوعين من تحقيقه لفوزٍ مذهل منطلقًا من المركز التاسع، قلّل ماركيز من فرصه في تحقيق فوزٍ مزدوجٍ في ميزانو.

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مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

شعر مارك ماركيز أنّه ليس في ذات مستوى فرانشيسكو بانيايا وخورخي مارتن في تجارب الجمعة من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

عاد درّاج غريسيني دوكاتي إلى ميزانو اليوم الجمعة منتشيًا بفوزه المذهل قبل أسبوعين على الحلبة الإيطاليّة مستفيدًا من الأحوال الجويّة المتقلّبة حينها.

لكن مع خوض الحصّة الثانية اليوم الجمعة في أجواء جافة في المجمل، تأخّر ماركيز عن بانيايا ومارتن الأسرع، حيث كان على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية.

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ودفع ذلك بطل العالم ستّ مرّات للاعتراف بأنّه لا يتمتّع بذات السرعة مثل زميليه في دوكاتي نهاية هذا الأسبوع، بالرغم من أنّه يعتقد بأنّ الدرّاجين سيتقاربون نهاية هذا الأسبوع بالنظر إلى قدر البيانات الذي جمعته الفرق في جائزة سان مارينو الكبرى.

وقال الإسباني: "توقّعت أن أكون متأخّرًا أكثر في الخلف. نعلم أنّه في السباق الثاني، منذ فترة كورونا، أنّ الأداء يكون متقاربًا جدًا. وفي الحقيقة كلّ شيء متقاربٌ جدًا، والجميع سريعٌ جدًا".

وأكمل: "لكن صحيحٌ أنّه عندما يكون التماسك أفضل، لكن يبدو أنّ نمط هذا العام يستمرّ، حيث يكون مارتن وبانيايا متقدّمين بخطوة، وفي الحقيقة كانا أسرع منّا بكثير هذا اليوم".

وأردف: "كنّا هناك في المجموعة الثانية مثل سباق ميزانو الأوّل، كانت هناك زخّات مطر في منتصف السباق ما ساعدنا على الفوز".

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