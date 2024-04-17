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ماركيز: السنّ عاملٌ أساسي وراء صفقة كوارتارارو الجديدة مع ياماها

يعتقد مارك ماركيز بأنّ سنّ فابيو كوارتارارو كان عاملًا حاسمًا في التزامه بالبقاء مع ياماها بالرغم من معاناة الصانع الياباني التنافسيّة ضمن بطولة العالم للموتو جي بي.

تم التحديث:
فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أعلنت ياماها عن تمديد عقد كوارتارارو إلى نهاية موسم 2026 قبل خمسة أيّام من جائزة الأمريكيّتين الكبرى.

وبرّر الفرنسي قراره في تكساس بوجود عمليّة إعادة هيكلة داخليّة في القسم التقنيّ من الفريق.

ويُعدّ الجانب الأبرز من تلك العمليّة اقتناص خدمات ماسيمو بارتوليني، الذراع اليمنى لجيجي دالينيا في دوكاتي، وتعيينه كمديرٍ تقني لفريق ياماها.

وقارن الكثيرون موقف كوارتارارو قبل تجديده بالمعضلة التي واجهها ماركيز مع هوندا العام الماضي، قبل أن يختار المغادرة بعد 11 عامًا في صفوفها والتوجّه إلى فريق غريسيني الرديف لدوكاتي والمنافسة على درّاجة بخصائص قديمة أصلًا.

وفي حين اتّخذ كوارتارارو قرارًا مُعاكسًا للإسباني، فإنّ الأخير صاحب الـ 31 عامًا يتفهّم الأسباب التي دفعت بذي الـ 24 ربيعًا لمنح ياماها فرصة أخرى.

وقال الإسباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": لست متفاجئًا من بقاء كوارتارارو في ياماها. ياماها هي ياماها أوّلًا، وهوندا هي هوندا. سيصلون إلى مبتغاهم عاجلًا أم آجلًا".

وأكمل: "قارن الكثيرون بين وضعه وضعي، لكنّ فابيو يملك الكثير من الوقت أمامه، أكثر مني".

كما قال ماركيز بأنّ غياب وجود أيّة مخاوف أو متاعب بالنسبة لكوارتارارو كان عاملًا مؤثّرًا كذلك بالمقارنة معه بعد أن عانى على إثر خضوعه لأربعة جراحات على يده اليمنى على إثر الحادث الخطير الذي تعرّض له في خيريز 2020.

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