ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

دخل حامل اللقب ودرّاج غريسيني دوكاتي في معركة حامية يوم الأحد الماضي على الفوز بسباق إسبانيا.

وخرج بانيايا منتصرًا في النهاية، بالرغم من أنّه عبر خطّ النهاية متقدّمًا بـ 0.372 ثانية عن ماركيز الذي احتفل بمنصّة تتويجه الأولى في سباقٍ رئيسي كدرّاجٍ لغريسيني هوندا.

وسبق للثنائيّ خوض معركة أخرى على المسار في عدّة مناسبات سابقة، حيث جاء فوز بانيايا الأوّل في الموتو جي بي في أراغون 2021 بعد ضغطٍ كبيرٍ من ماركيز.

وفي سباق البرتغال هذا العام، خاض الثنائيّة معركة أخرى على المركز الخامس قبل أن يحدث احتكاكٌ مثيرٌ للجدل بينهما.

ومع تعبير كلٍ منهما عن حماسه حيال المعركة على الفوز في إسبانيا، قال ماركيز: "بالنسبة لي فمثلما قلت له في بورتيماو، فإنّ خوض معركة مع بطل العالم والدرّاج المعيار في مجموعة دوكاتي مصدر سرورٍ بالنسبة لي".

وأضاف: "كنت في مستواه مرّة أخرى في إسبانيا وكنت أخوض معركة معه".

وأردف: "تمتّعت بسرعة كافية لمحاولة تجاوزه. لذا فإنّ التعلّم منه مصدر سرورٍ بالنسبة لي".

ثمّ تابع: "بالرغم من ذلك لا يزال يملك بعض النقاط الأقوى بالمقارنة معي، لكن سنرى إن كان سيكون بوسعي أن أكون أفضل قليلًا وأقرب إليه في المستقبل".

ومع سقوط متصدّر ترتيب البطولة خورخي مارتن في السباق الرئيسي، بات ماركيز يتأخّر بـ 32 نقطة فقط عن الصدارة ويحتلّ المركز السادس الآن.