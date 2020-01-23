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ماركيز: التعافي من العمليّة أصعب من العام الماضي

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ماركيز: التعافي من العمليّة أصعب من العام الماضي
23-01-2020

قال مارك ماركيز بطل العالم للموتو جي بي أنّ عمليّة تعافيه من أحدث عمليّاته كانت "أقلّ ألمًا لكن أكثر صعوبة" من ذات فترة التعافي التي مرّ بها إثر عمليّته السابقة.

خضع درّاج هوندا لعمليّة جراحيّة على كتفه الأيمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن ألحق إصابة به خلال تصفيات سيبانغ وتفاقمت إصابته في تجارب ما بعد الموسم في خيريز.

لذلك اضطرّ بطل العالم ستّ مرّات إلى الخضوع لعمليّة على كتفه للعام الثاني على التوالي خلال الفترة الشتويّة الماضية، وذلك بعد أن أجرى عمليّة في ديسمبر/كانون الأوّل 2018 لإيقاف كتفه من الانخلاع بشكلٍ متكرّر.

واعترف ماركيز، الذي قال أنّه تعيّن عليه "إلغاء كلّ شيء" على صعيد خططه للعطلة نتيجة لعمليّته الأخيرة، بأنّ عمليّة إعادة التأهيل كانت "أكثر تعقيدًا" من المتوقّع.

وأضاف: "لم تكن عمليّة التعافي أكثر حدّة من العام الماضي، كانت أقلّ ألمًا لكن أكثر صعوبة".

وأردف: "حذّرني الأطبّاء من أنّه عند فتح الكتف فإنّ هناك الكثير من الأعصاب والعضلات وأنّهم قد يلمسون شيئًا قد يُؤثّر على حركة عضلات معيّنة مهمّة جدًا بالنسبة للكتف، وذلك ما كنّا نعمل عليه".

ثمّ تابع: "لم تكن لديّ أيّة قوّة قبل أسبوعين، ولم أكن قادرًا حتّى على رفع كأس ماء. لكن بدأت أعصابي بالاستجابة على مدار الأيّام القليلة وتحسّنا كثيرًا".

وأكمل: "أخوض ساعتَي إعادة تأهيل في الصباح وساعتين بعد الظهر، أمضي كامل اليوم تقريبًا على العمل على جسدي، وأحاول التحسّن لكنّني أعي دائمًا حقيقة أنّ السباق الأوّل في قطر وستكون لديّ مواعيد نهائيّة يجب الإيفاء بها".

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ولا يزال ماركيز يتوقّع التمتّع بلياقة كاملة للتجارب الشتويّة الأولى في سيبانغ بين 7 و9 فبراير المقبل، ويأمل أن يخوض طلعات تدريبيّة على درّاجة طرقات كونه يعتقد بأنّه "لا فائدة من خوض تجارب سيبانغ من دون ذلك".

وقال الإسباني: "استعدت لياقتي في الوقت المناسب في العام الماضي لخوض التجارب وسيكون هذا العام مشابهًا. حقّقنا خطوة إلى الأمام في الأسبوعين الماضيين، لكنّني لم أكن متفائلًا على الإطلاق قبل بضعة أيّام".

وبالرغم من ذلك عبّر ماركيز عن ثقته في أنّ موسمه لن يتأثّر بالإصابة.

وقال: "من الصعب معرفة الموسم الذي ستحظى به. لكن في جميع الأحوال لن يحرمني كتفي من أيّ شيء".

واختتم بالقول: "أدرت حجم العمل في السباقات الثلاثة أو الأربعة الأولى في العام الماضي. آمل أن أكون قادرًا على الضغط بأقصى قوّة منذ السباق الأوّل هذا العام".

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