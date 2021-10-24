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موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى أخبار

ماركيز: التجارب الماطرة كانت حاسمة في تحقيقي الفوز بسباق ميزانو

قال مارك ماركيز دراج هوندا أنّ خوض معظم مجريات جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن أجواء ماطرة مثّل عاملًا حاسمًا في تعزيز قوّته البدنية في سباق اليوم على حلبة ميزانو.

ماركيز: التجارب الماطرة كانت حاسمة في تحقيقي الفوز بسباق ميزانو

أحرز بطل العالم في الموتو جي بي 6 مرات فوزه الثالث في 2021 بعدما ورث صدارة السباق إثر سقوط المتصدر لمعظم السباق فرانشيسكو بانيايا في اللفة 23، ما أنهى على آماله بتحقيق اللقب.

وكان ماركيز في ملاحقة بانيايا لمعظم فترة السباق، حيث سلّط عليه ضغطًا كبيرًا كما فعل في أراغون الشهر الماضي.

وبعد سقوط بانيايا تقدّم ماركيز ليقود أول ثنائية لهوندا منذ سباق أراغون 2017 وليحصد أول فوز له هذا على حلبة تدور مع عقارب الساعة منذ سباق اليابان 2019.

ولطالما واجه ماركيز هذا الموسم قيودًا بدنية إثر بطء عملية تعافي كتفه الأيمن المصاب، لكنّه أوضح بأن حقيقة تأثّر معظم مجريات نهاية الأسبوع بالأمطار جعلته يدخل سباق اليوم وهو "مفعم بالقوة والنشاط".

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فقال ماركيز الذي انطلق من المركز السابع: "أدركت هذا العام أن التصفيات ليست أفضل نقاط قوتي، لذلك بدأت أركّز أكثر على الانطلاقة في السباقات".

وأضاف: "قمت بانطلاقة جيّدة، وسريعة للغاية، حيث تقدمت من المركز السابع إلى الثالث في اللفة الأولى كوني علمت بأنّ درّاجي دوكاتي سيضغطون من البداية".

وتابع: "كان الشعور اليوم جيّدًا وكانت الدراجة تعمل على النحو المطلوب. ولا سيّما في اللفات الأخيرة، حيث كنت قادرًا على القيادة بوتيرة قوية والتغلب على حالتي الجسدية، إذ أن حقيقة أن كامل نهاية الأسبوع كانت ضمن أجواء ماطرة، فقد منحني ذلك الفرصة لأصل إلى أول سباق لي وانا مفعم بالطاقة والقوة".

واختتم: "عندما استيقظت قلت: حسنًا، أشعر أن ذراعي بحالة جيّدة، لدي الطاقة والقوة".

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