ماركيز: البقاء ثالثًا في ترتيب بطولة الموتو جي بي "لن يكون سهلًا"
يعتبر الإسباني مارك ماركيز درّاج غريسيني دوكاتي أنّ البقاء ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام لبطولة الموتو جي بي، وليس المنافسة على اللقب، هو هدفه الأساسيّ لموسم 2024.
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وإنيا باستيانيني، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
وضع ماركيز هدفه الأساسيّ عبر التواجد ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام هذا الموسم، حيث اعترف بأنّ الإبقاء على إينيا باستيانيني درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي "لن يكون سهلًا".
كان ماركيز جزءًا من "الثلاثي الكبير" في الموتو جي بي هذا العام رفقة حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا وخورخي مارتن نجم فريق براماك، حيث حجز الثلاثي مراكز منصّة التتويج في لومان وكتالونيا.
لكنّ ماركيز واجه تحديًا أكثر صعوبة على متن درّاجة "جي.بي23" من العام الماضي، حيث فرض باستيانيني عليه تحديًا كبيرًا في السباقات الأخيرة على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة بالكامل. وحتّى بعد تحقيقه منصّة التتويج في جائزة ألمانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، فإنّ الإسباني وحد نفسه بنقاطٍ أقلّ من باستيانيني 61-52 خلال الجولات الثلاث الأخيرة.
وقال مارك: "هذا الجزء الأوّل من الموسم كان جيّدًا. ليس جيّدًا جدًا جدًا لأنّنا ارتكبنا بعض الأخطاء، لكنّه كان جيّدًا. نحن في المركز الثالث في ترتيب البطولة".
وأضاف: "يُمكن أن يكون هدفنا محاولة البقاء ضمن الثلاثة الأوائل، لأنّه لن يكون من السهل الإبقاء على إينيا خلفي. إنّه درّاجٌ سريع".
وأكمل: "سنُواصل القتال، ونواصل التعلّم من ثنائيّ الصدارة في دوكاتي مارتن وبانيايا. إنّهما أسرع منّا قليلًا".
وجاء تأقلم ماركيز مع درّاجة دوكاتي في صفوف غريسيني ليكون استثنائيًا، حيث حقّق بطل العالم ستّ مرّات أربع منصّات تتويج في تسع جولات وحصل على عقدٍ مصنعي للعام المقبل.
لكنّ ذات الفترة عرفت بعض الأخطاء البارزة كذلك، خاصة حادثه مع بانيايا في البرتغال وحادث خروجه من الصدارة في جائزة الأمريكيّتين الكبرى.
وعندما سُئل عن تقييمه لموسمه حتّى الآن، منح الإسباني نفسه علامة 8/10، مُشيرًا مرّة أخرى إلى حاجته للقيام بعملٍ أفضل في التصفيات من أجل المنافسة في الأمام بشكلٍ أكثر ثباتًا.
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ماركيز: البقاء ثالثًا في ترتيب بطولة الموتو جي بي "لن يكون سهلًا"
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