ماركيز: الأطباء لم يعرفوا متى سأتعافى من إصابة عيني

كان ماركيز قد اضطرّ للتغيب عن آخر جولتين من موسم 2021 عندما عانى من ارتجاج خلال حادثة تعرض لها خلال تدريباته في الموتوكروس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدّى إلى عودة مشاكل الرؤية المزدوجة التي قد سبق وواجهها في 2011 جرّاء حادثة في الموتو2.

وقد أعلن فريقه هوندا بالأمس أنه تعافيه تقدّم بشكل كافٍ ليعود إلى تدريباته للدراجات النارية هذا الأسبوع.

لكن وضمن معرض حديثه بعد حدث تقديم هوندا لبرنامجها في 2022، أقر ماركيز بأنه واجه وقتًا صعبًا بينما لم يكن متأكدًا حيال مستقبله خلال العطلة الشتوية، واحتمالية ألا يتمكن من ركوب دراجة مرة أخرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قلقًا حيال إصابته خلال العطلة الشتوية، قال ماركيز: "بالطبّع، التعافي من إصابة كهذه، على الرؤية، أمرٌ لا يمكن معرفته".

وأضاف: "إمّا أن تكون لديك رؤية واضحة، أو لا تكون لديك رؤية واضحة. ليس هنالك منطقة وسطية. لذلك، ومن تلك الناحية، فأنا بالطبّع أول شخص عندما تكون لديه إصابة، سأرغب بركوب الدراجة في اليوم التالي".

وتابع: "لكن من خبرتي في ذلك، وتحديدًا تلك الإصابة قبل 10 سنوات في 2011، فإنك لا تعلم، لا يمكن الجزم بشيء".

وأكمل: "والأطباء كذلك لم يقولوا لي ستكون على ما يرام بعد 3 أشهر، 6 أشهر أو شهر واحد. ذلك أمر حتّى الأطباء لم يعرفوه".

واختتم: "الوضع كان صعبًا، لكن خطوة بخطوة الوضع يتحسّن. لكن عندما تواجه إصابة كهذه، تكون كل الأمور واردة. الجراحة محتملة، الوقت كذلك وإمكانية ألّا أتمكن من قيادة دراجة مرة أخرى. كان وقتًا صعبًا عليّ كونك لا تعلم ما سيحدث في المستقبل".