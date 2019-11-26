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موتو جي بي / تجارب خيريز في نوفمبر / أخبار عاجلة

ماركيز الأسرع في اليوم الثاني من تجارب خيريز

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ماركيز الأسرع في اليوم الثاني من تجارب خيريز
26-11-2019

تصدّر مارك ماركيز اليوم الأخير من تجارب بطولة العالم للموتو جي بي لموسم 2019 الذي شهد تهاطل الأمطار التي حدّت من تواجد الدرّاجين على حلبة خيريز.

على إثر تأخيرٍ بـ 30 دقيقة، انطلقت مجريات اليوم عبر دخول الدرّاجين تباعًا إلى المسار.

وواصل فابيو كوارتارارو تقييمه لمحرّك ياماها لموسم 2020 اليوم الثلاثاء وكان الأسرع بين عددٍ من الدرّاجين في نصف الساعة الأولى بتوقيت وقدره 1:39.342 دقيقة.

لكن سُرعان ما تغلّب عليه ماركيز في بداية الساعة الثانية، حيث قاد الإسباني درّاجة هوندا لموسم 2019 مُسجّلًا دقيقة واحدة و37.820 ثانية بفارق 0.017 ثانية عن أليكس رينز درّاج سوزوكي.

لكنّ الأمطار وصلت إلى الحلبة إثر ذلك، وازدادت حدّتها بعد وقتٍ قصير ما أدّى إلى صمتٍ ساد الحلبة لأكثر من ساعة، وهو ما سمح لماركيز بالحفاظ على الصدارة.

وكان ماركيز قد فاقم مشكلة كتفه المخلوع جزئيًا نتيجة حادثه القويّ أمسٍ الإثنين، ما يعني أنّه سيمضي الفترة الشتويّة في التعافي من عمليّة جراحيّة من المنتظر أن يخضع لها غدًا الأربعاء في برشلونة.

واستغلّ عددٌ من الناشئين الفرصة هذا اليوم لحصد بعض الخبرة على صعيد قيادة درّاجة موتو جي بي في الأجواء الممطرة.

كما دخل كوارتارارو ودرّاجو ياماها الآخرون فرانكو موربيديلي، وفالنتينو روسي ومافيريك فينياليس إلى الحلبة لجمع بعض البيانات على أداء محرّك ياماها الجديد في الأمطار.

وفي ظلّ فشل أيّ درّاج في تحسين زمنه، فقد ذهب المركز الثاني بطبيعة الحال إلى رينز الذي تقدّم على زميله جوان مير.

أمّا فينياليس فقد كان رابع أسرع السائقين أمام كوارتارارو، بينما كان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السادس واقتصر على إكمال خمس لفّات فقط.

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