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موتو جي بي / تقرير التجارب

ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة

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ماركيز الأسرع في الحصة الصباحية لتجارب "موتو جي بي" في خيريز قُبيل عودة البطولة
15-07-2020

نجح مارك ماركيز في التواجد على قمة جدول الأزمنة لحصة التجارب الأولى في خيريز استعدادًا لعودة منافسات بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" في جائزة إسبانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة التوقّف التي فرضها تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

بخلاف التجارب الخاصّة التي أجراها فريقا "كاي تي ام" وأبريليا والعديد من فرق اختبار المصنّعين على حلبتي ريد بُل رينغ وميزانو خلال الشهر الماضي، فإنّ المنافسات الرسمية للبطولة متوقفة منذ تجارب قطر الشتوية في فبراير/شباط الماضي.

ومع فترة ابتعاد طويلة كهذه عن درّاجاتهم، فقد تمّت جدولة حصّتي تجارب من 90 دقيقة لكل منهما لتُقاما اليوم الأربعاء من أجل السماح للدرّاجين باستعادة وتيرتهم قبيل التجارب الحرّة الأولى لجائزة إسبانيا يوم الجمعة المُقبل.

وقد صعد حامل اللقب ماركيز إلى قمة جدول الأزمنة في وقت مبكّر من الحصّة، حيث يبدو بأنّ درّاج هوندا قد تعافى الآن بالكامل من إصابة كتفه التي تعرض لها في فترة التوقف وخضع على إثرها لعملية جراحية.

ومع زمن بلغ دقيقة و39.211 ثانية تصدّر ماركيز الحصّة بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يحسّن ذلك على مدار الدقائق الـ 20 التالية مسجلًا دقيقة و38.985 ثانية.

في المقابل، تواجد درّاج ياماها مافيريك فينياليس في الصدارة لفترة وجيزة مع دقيقة و38.873 ثانية على درّاجة "ام1" التي تحسنت كثيرًا.

وقد تناوب بعد ذلك كل من أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا ودرّاج براماك دوكاتي جاك ميلر على الصدارة، حيث تواجد الأخير على قمة جدول الأزمنة بزمن بلغ دقيقة و38.348 ثانية بالتوجّه إلى المراحل الختامية، لكنّ سلسلة من اللفّات السريعة أطاحت به إلى المركز السابع.

حيث تمكّن ماركيز من تسجيل الزمن الأسرع في الحصّة الصباحية مع دقيقة و37.941 ثانية أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي وفالنتينو روسي درّاج ياماها الآخر - والذي من المتوقّع أن يتم قريبًا الإعلان عن صفقة انتقاله إلى فريق بيتروناس اس آر تي لموسم 2021.

رابع أسرع الدرّاجين كان إسبارغارو متفوقًا على فابيو كوارتارارو، كال كراتشلو وميلر.

فيما كان ميغيل أوليفيرا أسرع درّاجي "كاي تي ام" في المركز الثامن بفارق أقل من نصف ثانية عن الصدارة، حيث تقدم على فرانكو موربيديللي وفرانسيسكو بانيا اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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