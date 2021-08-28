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ماركيز اضطرّ لتنظيف عينيه بعد حادثه القويّ في سيلفرستون

قال مارك ماركيز درّاج هوندا أنّه تعيّن عليه الذهاب إلى المستشفى لتنظيف عينيه على إثر حادثه القويّ خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي.

ماركيز اضطرّ لتنظيف عينيه بعد حادثه القويّ في سيلفرستون

فقد ماركيز السيطرة على القسم الأمامي لدرّاجته عوندا وسقط عند منعطف ماغوتس السريع قرب نهاية الحصّة الأولى، حيث جاء سقوطه على سرعة 274 كلم/س.

والتفّ هو ودرّاجته عدّة مرّات على المنطقة العشبيّة قبل توقّفهما، حيث وصلت درّاجته إلى منتصف المسار في المنعطف التالي ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

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وتصدّر ماركيز الحصّة الأولى وعاد للمشاركة في الثانية ليُكمل مجريات الجمعة خامسًا، لكنّه كشف بأنّ بعض الرمال دخلت عينيه خلال الحادث.

وقال الإسباني: "حظيت بشعورٍ جيّد في البداية هذا اليوم. قلت بأنّني أتمتّع بشعورٍ وطاقة جيّدين بالفعل لنهاية هذا الأسبوع، وتوجّهت إلى الحلبة وكان شعوري جيّدًا على الدرّاجة وقدتها مثلما أردت".

وأضاف: "واجهت حادثًا قويًا في نهاية التجارب الأولى ودخلت بعض الرمال عينيّ".

وأردف: "كانت تدمعان كثيرًا في التجارب الثانية وكان من الصعب التركيز وتقديم أداء جيّد. لكن حتّى مع ذلك فقد كانت الحصّة الثانية جيّدة، لكن بعد نهايتها أصبح الوضع أسوأ".

وأكمل: "كان نظري سليمًا، لكن هناك بعض الرمال، لذا ذهبت إلى المستشفى وقاموا بتنظيف كلّ شيء".

وأردف: "قالوا أنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام غدًا، لكنّني أحتاج للراحة ومحاولة إبقاء عينيّ مغلقتين. أنا سعيدٌ لأنّنا بدأنا جولة سيلفرستون بشكلٍ جيّد، وسنرى إن كان بوسعنا مواصلة هذا المستوى يوم السبت".

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