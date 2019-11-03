ماركيز استلهم من انطلاقته في سباق إيطاليا 2015 ضمن سباق سيبانغ
قال مارك ماركيز أنّه شاهد انطلاقته من سباق موجيللو من موسم 2015 ليستلهم منها ضمن انطلاقه من المركز الـ 11 في سباق جائزة ماليزيا الكبرى.
تعرّض درّاج هوندا لحادثٍ قوي في التجارب التأهيليّة أثناء محاولته نسخ قيادة فابيو كوارتارارو صاحب المركز الأوّل وهو ما أدّى إلى انطلاقه من المركز الـ 11 الذي كان الأسوأ له منذ انطلاقه من الخانة الـ 13 في جائزة إيطاليا الكبرى 2015.
وتقدّم الإسباني حينها من المركز الـ 13 إلى الرابع في اللفّة الأولى، وتمكّن اليوم الأحد من شقّ طريقه نحو المركز الثاني مع نهاية اللفّة الأولى.
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وقال: "لم أكن أنا وحدي، بل أندريا دوفيزيوزو كذلك كان سريعًا جدًا عند الانطلاقة".
وأضاف: "كانت واحدة من أفضل اللفّات في مسيرتي. كما كانت انطلاقة موجيللو 2015 جيّدة جدًا، شاهدتها بالأمس وقلت: حسنًا، سأحاول تكرار ذلك".
وأردف: "وكانت اللفّة الأولى مثاليّة جدًا".
لكنّ جاك ميلر عاد لتجاوز ماركيز في بداية اللفّة الثانية، وأمضى بضع لفّات خلفه قبل أن يعود لتجاوزه بشكلٍ حاسم هذه المرّة.
لكن بحلول ذلك الوقت كان مافيريك فينياليس على بُعد أكثر من ثانية في الأمام، لكنّ ماركيز اعترف بأنّه حتّى لو تجاوز ميلر مبكّرًا فإنّ اللحاق بدرّاج ياماها "لم يكن ممكنًا".
وقال الإسباني: "خسرت الكثير من الوقت مع ميلر في اللفّة الثانية، لكن حتّى مع ذلك فإنّ فينياليس كان أسرع منّا اليوم".
واضاف: "استحقّ الفوز، وقاد بطريقة جيّدة. أعني أنّني حاولت، لكنّ ذلك لم يكن ممكنًا. الانطلاق من المركز الـ 11 والحلول ثانيًا أمرٌ مذهل".
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ماركيز استلهم من انطلاقته في سباق إيطاليا 2015 ضمن سباق سيبانغ
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