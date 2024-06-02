ماركيز "استسلم" وقبل الهزيمة في المعركة على منصّة التتويج في إيطاليا

بعد تقدّمه على إينيا باستيانيني درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي في اللفّة الـ 18 من أصل 23 بعد أن لاحقه طوال اللفّات السابقة، بدأ ماركيز باللحاق بخورخي مارتن صاحب المركز الثاني مع اقتراب السباق من نهايته.

لكنّ باستيانيني كان قادرًا على ردّ الهجوم في اللفّة ما قبل الأخيرة واستعادة المركز الثالث، وفي حين أنّ باستيانيني توجّه لتجاوز مارتن ببراعة في المنعطف الأخير من السباق، فقد تراجع ماركيز وعبر خطّ النهاية رابعًا بفارق ثانيتين عن الفائز.

وبحديثه حول نتيجة سباق موجيللو، قال صاحب الـ 31 عامًا: "قلت لكم أنّ ذلك لا يعني بالنسبة لي (مركزه). نعلم أنّ ذلك مركزنا الصحيح في الوقت الحاضر، ونعلم أنّ بيكو قويٌ جدًا هنا. لقد قدّم عطلة نهاية أسبوع مذهلة في الحقيقة".

وأضاف: "لكنّنا كنّا قريبين للغاية من درّاجة 2024 مرّة أخرى. نُقاتل في المقدّمة وكنت أستمتع وكنت سعيدًا جدًا بعطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ عام".

وأكمل: "صحيحٌ أنّني بقيت عالقًا خلف باستيانيني في السباق. حاولت تجاوزه لكنّ ذلك كان مستحيلًا، كان ذلك ممكنًا في النهاية لكنّني استهلكت إطاري الخلفي كثيرًا".

ثمّ تابع: "لكن عندما تجاوزته فقد كانت الوتيرة جيّدة وكنت ألحق بمارتن خطوة بخطوة عُشرًا من الثانية في كلّ مرّة، لكنّ باستيانيني كان كما لو أنّ لديه إطارًا خلفيًا جديدًا".

واختتم بالقول: "كان سريعًا جدًا في اللفّة الأخيرة. استسلمت. قلت أنّ الوقت حان للحلول رابعًا وسنخوض سباقًا جديدًا بعد ثلاثة أسابيع".