ماركيز: أكوستا المشابه لروسي لا يُمكن استبعاده من المعركة على اللقب
قال مارك ماركيز أنّ بيدرو أكوستا يُذكّره بأساطير الموتو جي بي مثل فالنتينو روسي وكايسي ستونر، وأنّه لا يستبعد أن يُنافس الناشر على اللقب هذا العام.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
يتواجد أكوستا في المركز الرابع في الترتيب العام قبيل الجولة الرابعة من الموسم في خيريز نهاية هذا الأسبوع، ويتأخّر بنقطتين فقط عن مافيريك فينياليس صاحب المركز الثالث وخمس نقاطٍ عن إينيا باستيانيني صاحب المركز الثاني.
يتقدّم الإسباني الشاب رُباعي كاي تي ام، حيث يتأخّر عنه براد بيندر درّاج الفريق المصنعي بخمس نقاط، وجاك ميلر بـ 32 نقطة.
وصعد صاحب الـ 19 ربيعًا إلى منصّة التتويج في بورتيماو وأوستن.
وقال ماركيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بيدرو يُذكّرني بتلك الأسماء الكبيرة التي برزت في الموتو جي بي: فالنتينو روسي، وداني بيدروسا، وخورخي لورينزو أو كايسي ستونر".
وأضاف: "أولئك الذين أصبحوا يُنافسون على قطب الانطلاق الأوّل، ومنصّات التتويج والانتصارات منذ السباق الأوّل أو الثاني. سيحصد منصّات تتويجٍ هذا العام، مثلما فعل، وكذلك الانتصارات. ولم لا، قد يُنافس على لقب بطولة العالم، مثلما فعل الآخرون".
وقال ماركيز أنّه لم يكن متفاجئًا بأداء أكوستا القويّ منذ الوهلة الأولى في الموتو جي بي، حيث يعتقد بأنّ كاي تي ام تعي جيّدًا إمكانيّاته.
وقال: "لا أعتقد بأنّ بيدرو فاجأ مجموعة كاي تي ام. علموا بالضبط أداءه ومستواه. أعتقد بأنّهم توقّعوا ذلك".
وأكمل: "عند تحليل كلّ ما قام به في الموتو 3 والموتو 2، فإنّك تدرك أنّه سيصل إلى الموتو جي بي وسيكون سريعًا. تلك العمليّة الطبيعيّة".
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