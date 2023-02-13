ماركيز أكمل تجارب سيبانغ "من دون الدراجة التي يحتاجها للفوز باللقب"
قال مارك ماركيز أنه استقر على تصميم دراجة هوندا في الموتو جي بي والذي سيستمر معه في موسم 2023، لكنه ليس تصميم "الدراجة التي يحتاجها للفوز بالبطولة".
لم يتحمّس بطل العالم في الموتو جي بي 8 مرات ماركيز من التقدم الذي أحرزته هوندا مع دراجتها التي شابتها المشاكل منذ تجارب فالنسيا في نوفمبر الماضي.
وبعد اليوم الأول من تجارب سيبانغ الشتوية نهاية الأسبوع الماضي، شعر ماركيز بأنه "ما يزال بعيدًا عن الصدارة" مع دراجة 2023.
واستهلّ الإسباني تجارب سيبانغ بأربع نسخ من دراجة "آر.سي213.في" لتجربتها، ليستقر في النهاية على واحدة بعد حصة بعد ظهر يوم أمس الأحد، والتي قال بأنها ستمثّل القاعدة التي سيواصل البناء عليها بالتوجه إلى تجارب بورتيماو الشهر المُقبل.
مع ذلك، اعترف ماركيز بأنها لاتختلف كثيرًا عن دراجة 2023 التي اختبرها في نوفمبر الماضي، وأنها تحتاج خطوة أخرى لتقترب من المتصدرين.
"بدأنا التجارب مع أربع دراجات، تبقى لدينا ثلاث مع في اليوم الثاني، واليوم بدأنا مع دراجتين وفي حصة بعد الظهر تبقت واحدة" قال ماركيز عقب تجارب سيبانغ التي أكملها في المركز العاشر الإجمالي بفارق 0.777 ثانية عن الصدارة.
وأضاف: "لذلك فقد استقريت بالفعل على هذه الدراجة، وستكون تلك هي الوجهة، لكن تلك ليست الدراجة التي أحتاجها للفوز بالبطولة، أحتاج إلى خطوة أخرى من تلك الدراجة".
وتابع: "لكن من المهم أن يكون لدينا قاعدة واحدة أساسية واضحة وأن نترك النسخ الأخرى. إنها مشابهة جدًا لتلك التي اختبرناها في فالنسيا، لا توجد اختلافات كبيرة، التصميم هو ذاته، وبالطبع لدينا نفس المشاكل، لذلك الآن هو وقت معالجة تلك المشاكل. لا أعلم كيف، ولكنني أقدم تعليقاتي ورأيي حول كيفية تحسين زمن اللفة".
موتو جي بي: ماريني يتصدر اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ
كوارتارارو: درّاجة ياماها لموسم 2023 "كابوسٌ" في وتيرة التصفيات
أحدث الأخبار
معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
أستون مارتن تُطلق مقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر23"
أستون مارتن تُطلق مقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر23" أستون مارتن تُطلق مقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر23"
ألبين تجري اختبارًا أوليًا لسيارتها الجديدة "آي523" في سيلفرستون قبيل إطلاقها الرسمي
ألبين تجري اختبارًا أوليًا لسيارتها الجديدة "آي523" في سيلفرستون قبيل إطلاقها الرسمي ألبين تجري اختبارًا أوليًا لسيارتها الجديدة "آي523" في سيلفرستون قبيل إطلاقها الرسمي
معرض صور سيارة مكلارين 2023
معرض صور سيارة مكلارين 2023 معرض صور سيارة مكلارين 2023
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.