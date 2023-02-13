ماركيز أكمل تجارب سيبانغ "من دون الدراجة التي يحتاجها للفوز باللقب"

لم يتحمّس بطل العالم في الموتو جي بي 8 مرات ماركيز من التقدم الذي أحرزته هوندا مع دراجتها التي شابتها المشاكل منذ تجارب فالنسيا في نوفمبر الماضي.

وبعد اليوم الأول من تجارب سيبانغ الشتوية نهاية الأسبوع الماضي، شعر ماركيز بأنه "ما يزال بعيدًا عن الصدارة" مع دراجة 2023.

واستهلّ الإسباني تجارب سيبانغ بأربع نسخ من دراجة "آر.سي213.في" لتجربتها، ليستقر في النهاية على واحدة بعد حصة بعد ظهر يوم أمس الأحد، والتي قال بأنها ستمثّل القاعدة التي سيواصل البناء عليها بالتوجه إلى تجارب بورتيماو الشهر المُقبل.

مع ذلك، اعترف ماركيز بأنها لاتختلف كثيرًا عن دراجة 2023 التي اختبرها في نوفمبر الماضي، وأنها تحتاج خطوة أخرى لتقترب من المتصدرين.

"بدأنا التجارب مع أربع دراجات، تبقى لدينا ثلاث مع في اليوم الثاني، واليوم بدأنا مع دراجتين وفي حصة بعد الظهر تبقت واحدة" قال ماركيز عقب تجارب سيبانغ التي أكملها في المركز العاشر الإجمالي بفارق 0.777 ثانية عن الصدارة.

وأضاف: "لذلك فقد استقريت بالفعل على هذه الدراجة، وستكون تلك هي الوجهة، لكن تلك ليست الدراجة التي أحتاجها للفوز بالبطولة، أحتاج إلى خطوة أخرى من تلك الدراجة".

وتابع: "لكن من المهم أن يكون لدينا قاعدة واحدة أساسية واضحة وأن نترك النسخ الأخرى. إنها مشابهة جدًا لتلك التي اختبرناها في فالنسيا، لا توجد اختلافات كبيرة، التصميم هو ذاته، وبالطبع لدينا نفس المشاكل، لذلك الآن هو وقت معالجة تلك المشاكل. لا أعلم كيف، ولكنني أقدم تعليقاتي ورأيي حول كيفية تحسين زمن اللفة".