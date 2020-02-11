ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية

تعرّض ماركيز لخلعٍ جزئي في الكتف إثر حادثته في جائزة ماليزيا الكبرى العام الماضي، وقد تفاقمت تلك الإصابة بعد سقوطه في تجارب خيريز في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خضع لجراحة خلال العطلة الشتوية.

وقد ساهم ذلك في تراجع لياقته البدنية قُبيل تجارب سيبانغ الأخيرة، حيث اعترف ماركيز بعد اليوم الأوّل منها بأنّ حالته كانت أسوأ من المتوقّع.

ومع بقاء ثلاثة أيام أخرى من التجارب خلال الفترة الثانية قبل انطلاق الموسم في وقت مبكّر من الشهر المُقبل، أقرّ ماركيز بأنّ جوانب في درّاجة هوندا الجديدة "لم تقنعه بعد"، كما عبّر عن قلقه أكثر حيال الوضع التنافسيّ للدرّاجة من حالته الجسدية.

فقال: "أنا قلق أكثر في السباق الأوّل حيال الدرّاجة من حالتي الجسدية، حيث أنّ هنالك أمورًا اختبرناها ولم تقنعني".

وأضاف: "بالطبّع يتحدّد مستوى الدرّاجة خلال المنافسة، وفي ذلك الجانب فقد حققت الدرّاجة خطوة إلى الأمام".

من جانبه، اعترف كال كراتشلو درّاج "ال سي آر هوندا" يوم السبت الماضي بأنّ درّاجة الصانع الياباني بمواصفات 2020 بدت أسوأ بعض الشيء من نظيرتها للعام الماضي لناحية الانعطاف.

وقد اختبر ماركيز العديد من الأمور يوم الأحد من أجل تحسين شعوره للقسم الأمامي، لكنّه اعترف بأنّ حالته الجسدية لم تكن جيّدة بالقدر الكافي لتقديم بيانات مفيدة حيث أنّه لم يكن يقود مثلما يريد.

وقد أكمل ماركيز التجارب في المركز الـ 13 الإجمالي، بفارق 0.415 ثانية فقط عن الصدارة، كما أكمل مجريات يوم الأحد الأخير "بشعور جيّد"، وذلك بعدما قاد بوتيرة جيّدة.

وقد سقط ماركيز لمرّة ثانية خلال تجارب الأحد الماضي، وذلك بعد انزلاقه عند المنعطف الأخير في وقت متأخّر من الحصّة.

وقال ماركيز أنّ ذلك سقوط عادة ما كان بوسعه تفاديه، لكنّه أقرّ بأنّه كان قد وصل إلى الحدود القُصوى لحالته الجسدية عند تلك المرحلة.

حيث قال: "وصلت إلى مرحلة صعبة بعد ظهر الأحد. حيث خرجت من جديد لكنّني عانيت من سقوط حيث كنت قد افتقرت بالفعل لطاقتي".

واختتم: "وصلت إلى حدودي القُصوى مع جسدي، كونني أجبرته بعض الشيء في الصباح. تموضع جسدي على الدرّاجة لم يصل بعد إلى ما أريد".