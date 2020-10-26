ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط

شق دراج هوندا طريقه إلى المركز الرابع منطلقاً من العاشر، لكنه تعرض إلى حادثة في المنعطف الثاني للفة 14.

وباتت هذه المرة الأولى التي لا يُنهي فيها الناشئ سباقه خلال الموسم الجاري، لكنه عبّر عن رضاه حيال أدائه حتى الآن.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد ارتكبت خطأ خلال السباق. ولم أقع بسبب مشكلة ما".

وأكمل: "ارتكبت خطأ لأنني كنتُ مسرعاً. لم أتحقق من البيانات لأنني أعرف أنه خطئي".

وتابع: "لكنه خطئي الأول الفعليّ في أحد السباقات، ومن الأفضل ارتكاب الأخطاء والمنافسة على منصة التتويج، على الاكتفاء بمجرد تسجيل النقاط".

واسترسل: "أنا بحاجة إلى مثل هذه الخبرة في المستقبل".

واستطرد: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية. كنا ننافس على منصة التتويج منطلقين من المركز العاشر".

وكان ماركيز خلف جوان مير دراج سوزوكي عندما تعرض لحادثته، حيث يرى أن تحدي متصدر الترتيب العام كان يبدو مهمة منطقية له حينها.

فقال: "الانطلاق من المركز العاشر أمر صعب على الدوام".

وأكمل: "الثقة والإيقاع كانا جيدين للغاية، كنت أقترب خطوة تلو الأخرى وأكمل التجاوزات بطريقة جيدة".

وأردف: "ذلك جيد كبداية. لكنني أعتقد أنني كنت قادراً على منافسة مير - والسعي لمنصة التتويج. لكن منافسيّ كانوا أفضل مني هذه المرة ولم يرتكبوا الأخطاء".

واختتم: "لذا، عليّ التعلم من هذه الأخطاء".