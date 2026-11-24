موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

ماركو بيزيكي يعترف بارتكاب "أخطاء كثيرة جدًا" بعد خسارته المؤلمة للقب الموتو جي بي

أوضح بيزيكي أسباب إخفاقه في التفوق على ماركيز وحسم البطولة، رغم إجماع أوساط البطولة على امتلاك أبريليا الدراجة الأسرع

راشيت ثوكرال

منشور: 24-11-2026

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ماركو بيزيكي، أبريليا

الصورة من قبل: Getty Images

اعترف ماركو بيزيكي بأنه ارتكب "أخطاء كثيرة جدًا" خلال موسم 2026 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وذلك في معرض حديثه عن الأسباب التي أدت إلى خسارته المؤلمة للقب أمام مارك ماركيز.

وكان دراج أبريليا قد برز بوصفه المرشح الأبرز للفوز بالبطولة بعد انتصاره في الجولات الثلاث الأولى خارج أوروبا، لكن آماله في المنافسة على اللقب تراجعت بصورة كبيرة خلال الصيف، إثر سلسلة من حالات السقوط والأخطاء التي كان بالإمكان تفاديها. كما عوقب الدراج الإيطالي بالإيقاف عن المشاركة في جائزة التشيك الكبرى، بعدما صفع أحد المراقبين، وهو ما كلفه خسارة 25 نقطة مقارنة بماركيز.

وزادت معاناته بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة زاكسنرينغ، ما أثر على جاهزيته البدنية عند عودته عقب العطلة الصيفية.

وخلال حديثه في بورتيماو نهاية الأسبوع الماضي، أقر الدراج الإيطالي بأن أخطاءه المتكررة، إلى جانب تعافيه من الإصابة بوتيرة أبطأ من المتوقع، حالت في نهاية المطاف دون تحويل سرعته إلى حملة ناجحة تُتوّج بالفوز باللقب.

وقال عندما سُئل عما افتقده خلال هذا الموسم: "من جانبي، ارتكبت عددًا أكبر قليلًا من اللازم من الأخطاء".

ماركو بيزيكي، أبريليا

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وأضاف: "من الواضح أنني امتلكت سرعة جيدة، لكنني ارتكبت أخطاء كثيرة جدًا، خصوصًا في منتصف البطولة، كما أن الإصابة لم تساعدني".

وتابع: "لم تكن عودتي من الإصابة جيدة بقدر عودة مارك من إصابته. فعندما عاد مارك، كان بالفعل عند مستوى قوي، وتمكن من جمع النقاط عندما لم تكن لديه السرعة، ثم بدأ الفوز في الحلبات التي كان قويًا عليها. أما عندما عدت، فقد كنت سريعًا، لكنني عانيت كثيرًا، وافتقدت إلى هذا النوع من الاستراتيجية. لذلك فإن ما فعله يمثل مصدر إلهام جيدًا لي".

وأكمل: "الأمر صعب ومؤلم عندما ترغب بشيء إلى هذا الحد، ثم تراه يفلت من بين يديك. لكن هذا جزء من الحياة، وكل ما عليّ فعله هو محاولة الاستفادة من هذه التجربة باعتبارها درسًا للمستقبل".

ورغم افتقاره بوضوح إلى الجاهزية البدنية الكاملة مع بداية النصف الثاني من الموسم، واصل بيزيكي القتال وحقق منصتين مزدوجتين في سيلفرستون وأراغون، ليبقى بقوة ضمن دائرة المنافسة على اللقب. لكنه تعرض بعد ذلك للسقوط من الصدارة في اللفة الافتتاحية لجائزة سان مارينو الكبرى، ليتأخر بفارق 33 نقطة عن ماركيز وخورخي مارتن في الترتيب.

وأبقته منصات التتويج في ريد بُل رينغ وموتيغي، إلى جانب فوزه بعد عودة قوية في مانداليكا، ضمن سباق المنافسة على اللقب، لكن آماله في التتويج انتهت عمليًا بعدما تعرض للسقوط خلال السباق القصير في لوسيل، إثر احتكاكه بدراجة ماركيز.

واعترف بيزيكي إنه أدرك خلال جائزة قطر الكبرى أن اللقب أصبح بعيد المنال، قائلًا: "أدركت ذلك بالفعل قبل وصولي إلى هنا، إلى بورتيماو. ففي الدوحة، بدأت أشعر بأنني قدمت موسمًا قويًا، لكنه لم يكن موسمي، لأن مارك كان قويًا للغاية، بل كان الأفضل في النهاية. لقد فاز الأفضل، وكان يستحق هذا اللقب عن جدارة".

واختتم قائلًا: "كل ما كان بإمكاني فعله هو محاولة تقديم أفضل ما لدي في كل سباق، وهذا ما أواصل القيام به. لكن مارك كان رائعًا للغاية، ولذلك استحق هذا اللقب أكثر منا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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