مارتين يمنح ماركيز صدارة بطولة العالم بسبب خطأ في ضغط الإطارات

فتح الحادث الذي جمع دراجي أبريليا، راؤول فرنانديز وماركو بيزيكي، عند المنعطف الأول من السباق القصير لجائزة إندونيسيا الكبرى، الطريق أمام خورخي مارتين، الذي انطلق من المركز الخامس على شبكة الانطلاق، لتحقيق فوز بدا في متناوله مع تبقي خمس لفات على النهاية، بعدما كان أسرع درّاجين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان هذا الفوز سيتيح للدرّاج الإسباني توسيع فارقه في صدارة بطولة العالم أمام مارك ماركيز، الذي كان يحتل المركز الثاني آنذاك، بثلاث نقاط إضافية.

لكن مشكلة في ضغط الإطار الأمامي على دراجة أبريليا، الذي يجب أن يبقى أعلى من الحد الأدنى خلال 60% من لفات السباق، أجبرت الإسباني على السماح لماركيز بتجاوزه قبل ما يزيد قليلًا على أربع لفات من النهاية، والانتظار حتى اللفة الأخيرة لمحاولة استعادة الصدارة. ولم يكتفِ مارتين بالفشل في تجاوز ماركيز مجددًا، بل ارتكب خطأً واتّسع خطه في اللفة الأخيرة، ليخسر منصة التتويج ويتنازل عن أربع نقاط، متراجعًا بذلك إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة.

وقال درّاج أبريليا متحسرًا: "هذه الأمور تحدث. من المؤسف أن نخسر فرصة رائعة لتحقيق الفوز بهذه الطريقة بسبب ضغط الإطارات".

وأضاف: "كانت لا تزال لديّ فرص للفوز. أردت الهجوم في اللفة الأخيرة، لكنني ارتكبت خطأً نتيجة اضطراري إلى السماح لمارك بتجاوزي. كان السباق محسومًا والفوز في متناول اليد، ثم تعقّدت الأمور برمتها".

ولم يرغب مارتين في الخوض بالتفصيل في كيفية إدارة استراتيجية الإطارات خلال السباق، إذ كان من المتوقع أن يجد نفسه خلف درّاجين آخرين خلال اللفات الأولى بعدما انطلق من المركز الخامس".

وأوضح: "لا أعلم. كان الأمر غريبًا للغاية. لم نجازف قطّ بضغط الإطارات، ولم يسبق أن انخفض الضغط لدينا عن الحد الأدنى، لذا فمن الغريب جدًا أن يحدث ذلك اليوم. كنت أقود الدراجة، وعندما رأيت أنني لا أبلغ الحد الأدنى المطلوب، بدأت أشعر ببعض التوتر. كنت قد أنجزت كل شيء، واضطررت إلى إعادة التفكير في الاستراتيجية للسماح لمارك بتجاوزي وانتظار ما إذا كان الضغط سيعود إلى النطاق المطلوب. وفي النهاية، تمكّنت من العودة إلى الحد الأدنى القانوني، لكن ذلك حدث في اللفة الأخيرة، ولم يعد لديّ وقت لتجاوزه. ومع ذلك، أشعر بأنني أقوى، وأعتقد أن فرصتنا ستكون جيدة غدًا".

كما خسر منصة التتويج بسبب خطأ ارتكبه بنفسه، إذ قال: "خفّفت سرعتي وانزلقت مؤخرة الدراجة. لم يكن لديّ أي خيار. سأعمل على تحسين كبح المحرك استعدادًا للغد. من المؤسف أنني أردت الفوز اليوم، وكان بإمكاني تحقيقه. كان الفوز في جيبي، ثم بدأت الأمور تنهار. أعتقد أن الفوز كان ممكنًا حتى مع مشكلة ضغط الإطارات".