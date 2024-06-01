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الشرق الأوسط
تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جولة إيطاليا

مارتن ينطلق أوّلًا في موجيللو بعد سقوط ماركيز في التصفيات

أحرز خورخي مارتن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إيطاليا الكبرى بعد تفوّقه على فرانشيسكو بانيايا في التجارب التأهيليّة، في الوقت الذي وقع فيه مارك ماركيز في اللحظات الحاسمة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

عرفت منافسات القسم الأوّل معارك حامية متقاربة على المركزين العابرين، لكنّ درّاجي دوكاتي تمتّعوا بالأفضليّة مجدّدًا حيث ضمن فرانكو موربيديلي عبوره رفقة راؤول فيرنانديز.

أمّا فابيو كوارتارارو فقد اقتصر على المركز الـ 15 بالرغم من تفاؤله في الفترة الماضية بعد تجارب ياماها.

وبالتقدّم إلى القسم الثاني فقد حاول العديد من الدرّاجين استغلال عامل السحب خلف بعضهم، حيث تواجد مارك ماركيز وخورخي مارتن خلف بيدرو أكوستا طوال لفّتيهما.

واستفاد مارتن من ذلك ليقفز إلى الصدارة بزمنٍ وقدره 1:44.504 دقيقة متقدّمًا بـ 0.043 ثانية على غريمه فرانشيسكو بانيايا.

وأقدم الإيطاليّ على طلعة ثانية في منتصف الحصّة باستراتيجيّة مختلفة، لكنّه أكمل لفّته متأخّرًا بـ 0.06 ثانية.

ومع بدء سلسلة المحاولات الأخيرة فقد كان العديد من الدرّاجين في طريقهم لتحسين أزمنتهم وعلى رأسهم ماركيز، لكنّه تعرّض لحادث في المنعطف العاشر بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته نتيجة دخوله بسرعة عالية وهو ما بدّد فرصه.

وبالرغم من محاولاته المتكرّرة فقد فشل مارتن في تحسين زمنه وكذلك الحال بالنسبة لمعظم منافسيه بالرغم من تحسينهم لأزمنتهم في أوّل مقطعين، ليضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثالثة هذا الموسم بينما بقي بانيايا ثانيًا، لكنّه سينطلق خامسًا بالطبع نتيجة عقوبة تعطيله لأليكس ماركيز في التجارب الحرّة.

وتمكّن مافيريك فينياليس من وضع درّاجة أبريليا في المركز الثالث، بينما انتهى المطاف بماركيز رابعًا.

وتواجد إينيا باستيانيني خامسًا وهو ما يعني انطلاقه رابعًا أمام زميله بانيايا.

وذهب المركز السادس إلى فرانكو موربيديلي بعد أداء لافت، متقدّمًا على بيدرو أكوستا وأليكس ماركيز.

أمّا أليكس إسبارغارو فسينطلق تاسعًا أمام أليكس رينز الذي قدّم أداءً جيّدًا على درّاجة ياماها في ظلّ تواجده على بُعد قرابة 0.8 ثانية من الصدارة.

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