مارتن يكشف أن آلام الذراع وراء تراجعه المفاجئ في سباق سان مارينو ويدرس الخضوع لعملية جراحية

كشف خورخي مارتن أن مشكلة في الذراع تسببت في تراجعه من المركز الأول إلى الخامس في جائزة سان مارينو الكبرى، مشيرًا إلى أن شدّة المشكلة قد تدفعه إلى التفكير في الخضوع لعملية جراحية.

وظهر الإسباني كمرشح مفاجئ للفوز في سباق موتو جي بي يوم الأحد في ميزانو، بعد خروج زميله في فريق أبريليا وصاحب مركز الانطلاق الأول ماركو بيزيكي من السباق بحادث في اللفة الافتتاحية.

وبعدما تبع مارك ماركيز درّاج دوكاتي خلال المراحل الأولى، تجاوز مارتن منافسه لانتزاع الصدارة في اللفة الثامنة من أصل 27، قبل أن يوسع الفارق إلى ثمانية أعشار من الثانية.

لكن وتيرة بطل العالم لعام 2024 تراجعت فجأة قبل الوصول إلى منتصف السباق بقليل، ما أدى إلى تراجعه تدريجيًا في الترتيب. وأنهى مارتن السباق في المركز الخامس، متأخرًا بفارق 14 ثانية عن الفائز ماركيز، بعدما كان يخسر قرابة ثانية في اللفة أمام المتصدر.

وتحدث مارتن بعد السباق عن تأثره بشدة بمشكلة في الذراع، وهي حالة طبية تتسبب في زيادة الضغط داخل الساعد، ما يحد من تدفق الدم ويؤثر في وظيفة العضلات.

وقال: "كنت أعاني من مشكلة كبيرة في ذراعي. من المؤسف أننا خسرنا فرصة كبيرة اليوم. كنت أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا. بدأت بطريقة رائعة. اعتقدت أن مارك سيبتعد، لكنني بدأت ألحق به مجددًا وتمكنت من تصدر السباق. وبعد ذلك بدأت أبتعد عنه أيضًا. كانت وتيرتي جيدة، ولم أكن أدفع بجنون، ومع ذلك كنت أبتعد".

وأضاف: "لكن بعد ذلك بدأت أعاني من مشكلات عند الكبح، ثم عند فتح دواسة الوقود، وكانت الأمور تزداد سوءًا مع كل لفة. وفي النهاية، لم أعد قادرًا على فعل أي شيء. فقدت السيطرة تمامًا على الدراجة. إنه أمر مؤسف".

وكشف مارتن أنه واجه بعض المشكلات بالفعل خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنه أكد أن ذلك ليس أمرًا غير معتاد على حلبة مثل ميزانو. إلا أن المشكلة تفاقمت خلال السباق، ما أجبره على القيادة بصعوبة خلال اللفات الأخيرة.

معضلة العملية الجراحية

وقال مارتن إن حدة المشكلة قد تدفعه إلى الخضوع لعملية جراحية بعد جائزة النمسا الكبرى الأسبوع المقبل. لكن مع جدولة ثماني جولات خلال تسعة أسابيع بين الآن ونهاية الموسم، لا يزال الإسباني غير متأكد من قدرته على المخاطرة بإجراء عملية خلال المرحلة الحاسمة من صراع اللقب.

وأوضح: "لا نملك الآن الوقت للقيام بأي شيء. يجب أن أتعافى جيدًا وأحاول التركيز على النمسا، لكن علينا أن نفهم ما الذي يجب فعله بعد النمسا، وما إذا كنت بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية أم لا".

وأضاف: "هناك الكثير من السباقات المتتالية، لذلك لا أعرف ما إذا كان الخيار الأفضل هو الخضوع للعملية أم لا. هذه أمور لا أستطيع التحكم فيها. لدي الآن علامة استفهام بشأن ذراعي. أعتقد أن الأمر لن يمثل مشكلة في النمسا، لكنني لا أعرف".

وأكمل: "بالتأكيد، ستكون النمسا اختبارًا جيدًا. إذا لم أواجه أي مشكلة هناك، فربما يمكننا المضي قدمًا ونسيان الأمر، لكن ربما تحدث المشكلة مجددًا في سباق آخر. قد تكون هذه هي المشكلة الكبيرة التي تحدد ما إذا كنا سنخسر هذه البطولة أم لا، أو ربما لا. لا أعرف".

وبعد جائزة سان مارينو الكبرى، أصبح ماركيز متساويًا مع مارتن في صدارة الترتيب، بينما يتأخر بيزيكي عنهما بفارق 33 نقطة في المركز الثالث.