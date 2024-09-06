مارتن يُسجّل الزمن الأسرع في التجارب الحرّة لجائزة سان مارينو الكبرى

كان مارتن بعيدًا بحوالي ثانية عن زمنه القياسي على حلبة ميزانو، لكنّه كان أسرع بـ 0.03 ثانية من مارك ماركيز الفائز بجائزة أراغون الكبرى مع انطلاق مجريات الجولة الـ 13 من هذا الموسم.

وسجّل مارتن، الذي يُعاني من مخلّفات فيروس معوي ولا يتمتّع بأفضل لياقة بدنيّة، أفضل أزمنته في اللفّة الـ 13 في الحصّة.

وكان ثلاثة إسبان قد تداولوا على الصدارة، وهم ماركيز وبول إسبارغارو المشارك ببطاقة دعوة مع كاي تي ام ومارتن بالطبع.

وكان الكتالوني قد تصدّر جدول الأزمنة في البداية على متن نسخة كاي تي ام المطوّرة، حيث تملك العلامة النمساويّة سجلًا جيّدًا على هذه الحلبة بعد تحقيقها لمنصّة تتويجٍ هناك في 2020.

وأكمل درّاج اختبارات كاي تي ام الحصّة بالفعل ثالثًا على بُعد عُشرين من الثانية عن مارتن، بينما قدّم فرانكو موربيديللي أداءً رائعًا على أرضه بحلوله رابعًا أمام المفاجأة في هذه الحصّة فابيو كوارتارارو درّاج ياماها.

وكان أليكس إسبارغارو أفضل درّاجي أبريليا في المركز السادس أمام براد بيندر.

أمّا فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب، والذي قال أمسٍ الخميس أنّه لا يزال يُعاني من بعض الألام في كتفه على إثر الحادث القويّ الذي تعرّض له يوم الأحد الماضي في أراغون، فقد اكتفى بالمركز الثامن أمام مافيريك فينياليس، في حين أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل لصالح تيك 3 كاي تي ام.