مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من براثن ميلر بفارق 0.003 ثانية في أوستن

تعرّض أليكس إسبارغارو الفائز بجولة الأرجنتين نهاية الأسبوع الماضي لحادث في المنعطف الثامن في القسم الأوّل.

وانتهى القسم الأوّل بعبور كلٍ من خورخي مارتن وأليكس رينز إلى القسم الثاني.

وخلال لفّته السريعة في الطلعة الأولى فقد سقط فابيو كوارتارارو عن درّاجته ياماها في المنعطف ما قبل الأخير ليُهرول بأقصى سرعته ليعود إلى مرآب الفريق ويعود على درّاجته الثانية.

في الأثناء كانت دوكاتي قد حجزت المراكز الأربعة الأولى بتواجد ميلر في الصدارة أمام بانيايا قبل بدء المحاولات الأخيرة الحاسمة.

وعاد بانيايا ليتقدّم على زميله مُسجّل 2:02.167 دقيقة، لكنّ فرحته لم تدم طويلًا، حيث قدّم ميلر لفّة ناريّة أخرى ليستعيد الصدارة بـ 2:02.042 دقيقة.

وبشكلٍ مفاجئ للجميع فقد قدّم مارتن مقطعًا رابعًا مدهشًا ليخطف قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.003 ثانية ويضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم بعد الجولة الافتتاحيّة في قطر.

وذهب المركز الثاني إلى ميلر الذي تقدّم على بانيايا في ظلّ حجز دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.

إذ جاء ذلك عبر تأهّل يوهان زاركو في المركز الرابع، لكنّه كان على بُعد نصف ثانية عن الصدارة، وتقدّم على إنيا باستيانيني، في حين أنقذ كوارتارارو ما يُمكن إنقاذه بحلوله سادسًا في النهاية.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب أليكس رينز الذي تقدّم على زميله في سوزوكي جوان مير.

وستكون هذه المرّة الأولى التي لا ينطلق فيها ماركيز من الصفّ الأوّل على حلبة الأمريكيّتين وذلك بعد تأهّله تاسعًا إثر تخلّيه عن لفّته الأخيرة بعد ارتكابه لخطأ مبكّر، بينما سيُكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني: