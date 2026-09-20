مارتن يؤجل فكرة جراحة متلازمة الذراع بعد أدائه اللافت في جائزة النمسا الكبرى

أكد متصدر بطولة العالم خورخي مارتن أنه لن يخضع لأي عملية جراحية لمعالجة متلازمة ضخّ الذراع في المستقبل المنظور. وجاء ذلك بعدما اجتاز درّاج أبريليا جائزة النمسا الكبرى المرهقة بدنيًا دون أي عودة كبيرة للمشكلة التي أفسدت سباقه قبل أسبوع في ميزانو.

وقال مارتن بعد إنهائه السباق في المركز الثاني خلف بيدرو أكوستا: "ربما كنت أكثر توترًا في ميزانو. لقد حدث شيء ما بالتأكيد للحد من أدائي. أما هنا، فقد شعرت بأنني بحالة جيدة جدًا منذ يوم الجمعة مباشرة. لذا، فإما أنني أقود بشكل أفضل، أو أن جميع العلاجات التي أخضع لها تؤتي ثمارها بشكل جيد!".

وأكمل: "لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولن أخضع للعملية الجراحية غدًا. سأحاول مواصلة الأمور بهذه الطريقة."

ولم يبدُ مارتن متخوفًا من خوض أربعة سباقات متتالية، بدءًا من جائزة اليابان الكبرى بعد أسبوعين. كما كرر تفضيله لتجنب الجراحة، وهو أمر مفهوم بعد فترات الإقامة الطويلة التي أمضاها في المستشفى خلال موسم 2025 الذي شهد تعرضه لعدد كبير من الإصابات.

وقال: "سأحاول أن أرتاح وأتعافى جيدًا الآن من هذين السباقين اللذين كانا شاقين جدًا من الناحية البدنية. وبعدها، نعم، سننتقل إلى جولة [آسيا والمحيط الهادئ] ونحن في حالة رائعة... وأعتقد أن [عدم الخضوع لعملية جراحية] خبر جيد، لأن الذهاب إلى الجراحة يمثل خطرًا كبيرًا أيضًا".

وأضاف: "وأعتقد أنني قادر على استخراج أقصى ما يمكن من حالتي والمنافسة على هذا اللقب."

ورفع الإسباني أفضليته إلى 12 نقطة أمام مارك ماركيز بعدما بدأ عطلة نهاية الأسبوع متعادلًا مع مواطنه في صدارة البطولة، وأشار إلى أن الجراحة ستكون ضرورية في مرحلة مستقبلية تكون أكثر ملاءمة.

وأضاف: "في الوقت الحالي لن أخضع للعملية الجراحية... وسأتحقق من الوقت المناسب لإجرائها، وسأفهم ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي. تمامًا كما فعلت في الماضي".