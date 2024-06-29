مارتن: من "الغريب" الحديث إلى دالينيا مدير دوكاتي بعد الانفصال في الموتو جي بي
اعترف خورخي مارتن أنّه يرى "غرابة" في الحديث مع جيجي دالينيا مدير دوكاتي في الموتو جي بي بعد التفريط في خدماته في ما يتعلّق بالترقية إلى الفريق المصنعي في 2025.
خورخي مارتن، براماك ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
اختير الإسباني في البداية ليُجاور فرانشيسكو بانيايا في صفوف الفريق المصنعيّ لدوكاتي على خلفيّة أدائه المدهش مع براماك، لكنّ رفض مارك ماركيز الانضمام إلى براماك دفع الصانع الإيطالي للتراجع عن قراره الأولي.
ودفع ذلك مارتن لتسلّم زمام الأمور والانضمام إلى أبريليا بعقدٍ لعدّة أعوام مُنهيا علاقته مع دوكاتي.
لكن في حين أنّ الطرفين سينفصلان بنهاية العام الجاري، فإنّ الموسم لا يزال طويلًا حتّى بلوغ تلك المرحلة، وأمامه عملٌ للقيام به مع الصانع الإيطالي لضمان تحقيقه اللقب في 2024.
وبحديثه في أسين حول قراره الانضمام إلى أبريليا وإن كان ذلك قد غيّر من عقليّته، شدّد متصدّر البطولة على أهميّة الإبقاء على علاقة صادقة بينهما في ظلّ تعاملهما مع هذا الوضع الصعب الذي وجدا فيه نفسيهما.
وقال الإسباني: "إنّه لوضعٌ غريبٌ بالتأكيد عندما أتحدّث إلى جيجي والشباب، أعني مهندسي دوكاتي. ذلك غريبٌ بعض الشيء لأنّني يطرحون عليّ الكثير من الأسئلة وما يحدث على المسار. الوضع صعبٌ لأكون صادقًا".
وأردف: "لكن أعتقد بأنّهم يرغبون بمساعدتي لذا سأحاول أن أكون صادقًا معهم، وأحاول أن أشرح ما يحدث ونُحاول التحسّن. آمل أنه مع تقديمي للمعلومات لهم فإنّهم سيقدمون معلومات لي".
وأكمل: "هذا هو المفتاح. سأحاول تلقي المساعدة منهم. لكنّ الوضع غريبٌ عندما يأتون إلى مرآبي ويتحدثون إليّ".
وبحديثه عن مستقبله، قال مارتن أنّه يشعر بالارتياح، حيث قال: "أنا أكثر ارتياحًا الآن. أشعر بالمزيد من الراحة في المرآب. لا أشعر بالهلع والهوس كي أظهر لدوكاتي أنّني الشخص المناسب. أشعر الآن أنّني لم أعد بحاجة لإثبات أيّ شيء".
ثمّ تابع: "أتسابق لنفسي لمحاولة أن أكون درّاجًا أفضل كلّ يوم. ذلك هدفي الرئيسي".
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