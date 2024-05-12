مارتن "ليس لديه شيء لإثباته" لدوكاتي بعد فوزه في فرنسا

خرج مارتن منتصرًا من معركة مذهلة مع درّاجي دوكاتي الآخرين فرانشيسكو بانيايا ومارك ماركيز ليفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى، ليعود لتوسيع صدارته للبطولة إلى 38 نقطة بعد مرور 5 جولات.

وجاء فوز الأحد ليُتوّج عطلة نهاية أسبوع مثاليّة للإسباني، حيث تصدّر تجارب الجمعة وأحرز قطب الانطلاق الأوّل وأحرز أقصى قدرٍ من النقاط من سباق السبت كذلك.

وأتت هذه النتيجة في أفضل وقتٍ لدرّاج براماك دوكاتي، حيث تُقيّم دوكاتي حاليًا ترقيته إلى الفريق المصنعي العام المقبل بديلًا عن إينيا باستيانيني أو أن تختار مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرّات عوضًا عنه.

لكنّ مارتن يعتقد بأنّ تأدياته الحاليّة لن يكون لها أيّ تأثيرٍ على موقعه العام المقبل، حيث يشعر بأنّ نتائجه السابقة كافية بالفعل لتبرير موقعه بجوار بانيايا.

وقال الإسباني: "لا أعتقد بأنّ لديّ أيّ شيء لإثباته. يُمكنني القول أنّ الأمور التي ستحدث في السباقات المقبلة لن تُغيّر الكثير بشأن مستقبلي. حتى لو فزت، أو سقطت، فإنّني قدّمت بالفعل ما احتجت لتقديمه وأنا سعيدٌ جدًا بتأدياتي".

وعند الإلحاح عليه إن كان فوزه بسباق الأحد بعث برسالة كبيرة إلى دوكاتي، أجاب: "أجل، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ بالتأكيد، ربّما لتكون الصورة أوضح أكثر".

وأردف: "أريد التوجّه إلى فريق دوكاتي المصنعي، لكن إن لم يكونو يريدونني لأيّ سببٍ من الأسباب التي لا نعرفها، فإنّني سأقدّم موهبتي للآخرين حينها".