مارتن لا يفهم سبب سقوطه المكلف في السباق القصير في إندونيسيا

دخل خورخي مارتن مجريات سباق السبت القصير هو المرشّح الأبرز للفوز بعد أداء مهيمن في التصفيات منحه البول بوزيشن بفارق تجاوز نصف ثانية.

مع ذلك، وبالرغم من احتفاظه بالصدارة على الانطلاقة على حلبة مانداليكا، إلا أن آمال مارتن بالفوز ذهبت أدراج الرياح بعد ذلك بلحظات عندما سقط خلال المنعطف الـ 16.

وعلى الرغم من ركوبه الدراجة من جديد وعودته إلى المنافسة، إلا أن مسافة السباق القصيرة جعلته يكمله خارج مراكز النقاط بعد عبوره العلم الشطرنجي عاشرًا.

ومع استغلال بانيايا لهذا الخطأ وتقدمه ليحرز الفوز بالسباق، فقد تقلصت أفضلية مارتن في صدارة الترتيب إلى 12 نقطة فقط.

"بدت كل الأمور جيدة للضغط من اللفة الأولى، لكن يبدو بأنني عانيت بعض الشيء من أجل تحمية الإطارات، وبعد ذلك كانت تعمل بشكل جيد" قال مارتن.

وأضاف: "من المحبط أن أخسر الفوز على حلبة أعتقد بأنني الأسرع عليها، لكن ستكون لدي فرصة أخرى غدًا وسأحاول من جديد".

وتابع: "من الصعب فهم سبب سقوطي. لقد راجعت كل شيء وبدت كل الأمور طبيعية. لم أشعر بأنني كنت على الحدود القُصوى. إذ ما هنالك شيء أحتاج لتغييره، عندها سأنظر في الأمر بتعمّق أكبر لفهم وضمان ألا أرتكب ذات الخطأ غدًا".